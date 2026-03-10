Hà Nội

Bốc thăm thi đấu Giải hạng Nhì QG 2026: 14 đội tranh 3 suất thăng hạng

Giải bóng đá hạng Nhì QG 2026 có 14 đội tham dự. Ba đội có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền thăng hạng lên Giải hạng Nhất quốc gia mùa giải 2026/27.

Thiên Anh

Sáng 10/3, tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã diễn ra lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu Giải bóng đá hạng Nhì quốc gia 2026 với sự tham dự của đại diện lãnh đạo VFF, Ban tổ chức giải và các câu lạc bộ tham dự.

Giải hạng Nhì quốc gia 2026 có sự góp mặt của 14 đội bóng, tranh tài nhằm giành 3 suất thăng hạng lên Giải hạng Nhất quốc gia mùa giải 2026/27. Giải đấu được kỳ vọng tiếp tục là sân chơi quan trọng giúp phát hiện, đào tạo và bổ sung nguồn lực cầu thủ cho hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Theo kế hoạch, mùa giải năm nay quy tụ 9 đội tiếp tục góp mặt từ mùa giải 2025 gồm: Đắk Lắk, Hoài Đức, Lâm Đồng, Quảng Ngãi (đội Kon Tum trước đây), PVF, Tây Ninh, Trẻ Hà Nội, Trẻ SHB Đà Nẵng và Vĩnh Long. Bên cạnh đó, giải còn có sự tham gia của Huế – đội vừa xuống hạng từ Giải hạng Nhất quốc gia 2024/25.

Ngoài ra, bốn đội bóng giành quyền thăng hạng từ Giải hạng Ba quốc gia 2025 cũng góp mặt tại mùa giải năm nay gồm: Trẻ Phù Đổng, Trẻ Công an Hà Nội, TTHL Thể dục thể thao Hà Tĩnh và Trường Giang Gia Định. Sự xuất hiện của các đội bóng trẻ và các trung tâm đào tạo được kỳ vọng sẽ góp phần gia tăng tính cạnh tranh và tạo thêm cơ hội cọ xát cho các cầu thủ trẻ.

Theo điều lệ, 14 đội sẽ được chia thành hai bảng và thi đấu theo thể thức vòng tròn hai lượt (lượt đi và lượt về) để tính điểm xếp hạng. Sau khi kết thúc vòng bảng, các đội có thành tích tốt nhất sẽ bước vào vòng chung kết nhằm xác định các suất thăng hạng.

Vòng loại lượt đi của giải dự kiến diễn ra từ ngày 24/3 đến 25/4/2026, trong khi lượt về được tổ chức từ ngày 6/5 đến 7/6/2026. Vòng chung kết sẽ diễn ra từ ngày 13/6 đến 16/6 để xác định các đội giành quyền lên chơi tại Giải hạng Nhất quốc gia.

Các trận đấu được ấn định khởi tranh vào lúc 15h đối với những sân không có hệ thống chiếu sáng và 16h đối với các sân có đèn. Lịch thi đấu được xây dựng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các câu lạc bộ trong công tác tổ chức cũng như bảo đảm chất lượng chuyên môn của các trận đấu.

Giải hạng Nhì quốc gia là một trong những giải đấu quan trọng trong hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, đóng vai trò cầu nối giữa bóng đá phong trào và các giải chuyên nghiệp. Thông qua giải đấu, nhiều cầu thủ trẻ đã có cơ hội trưởng thành, từng bước khẳng định mình để tiến lên thi đấu ở các hạng đấu cao hơn.

Với sự góp mặt của nhiều đội bóng trẻ, các trung tâm đào tạo và những đội giàu tham vọng thăng hạng, Giải hạng Nhì quốc gia 2026 được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều trận đấu hấp dẫn, góp phần thúc đẩy sự phát triển của bóng đá Việt Nam trong thời gian tới.

