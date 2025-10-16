Biến 14 tấn thịt trâu thành thịt bò Wagyu, đối tượng sản xuất xử lý thế nào?

Các đối tượng trong vụ án. Ảnh CAHN

Thủ đoạn tinh vi sản xuất thịt bò giả

Ngày 14/10, Công an TP Hà Nội thông tin về kết quả điều tra vụ án sản xuất, tiêu thụ 14 tấn thịt trâu giả thịt bò. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 4 đối tượng về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm xảy ra tại Công ty cổ phần thực phẩm HIDA.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội phát hiện ổ nhóm có dấu hiệu sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm trên địa bàn Hà Nội. Ngày 19/9, lực lượng Công an TP phối hợp với cơ quan Quản lý thị trường tiến hành kiểm tra hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh tại nhà máy sản xuất của Công ty CP Thực phẩm Hida (Công ty Hida) có địa chỉ tại thôn Dền (xã Hoài Đức, Hà Nội) phát hiện, bắt quả tang nhân viên đang bơm tinh chất “biến hoá” thịt trâu thành thịt bò nhãn hiệu Hidasan.

Tiến hành điều tra, cơ quan công an xác định, lợi dụng nhu cầu tiêu dùng của người dân thích sử dụng thịt bò Nhật Wagyu, có vân mỡ nên Trần Hoàng Phước (Giám đốc Công ty SK FOODS VIET NAM) liên hệ Công ty Hida (do Nguyễn Thị Phương Thảo làm Tổng Giám đốc) để đặt sản xuất thịt bò giả. Thảo mua thịt trâu (loại kém chất lượng, nhập khẩu từ Ấn Độ) với giá 120.000 đồng/kg, sau đó bơm phụ phẩm tạo vân, đóng gói sản phẩm ghi trên bao bì, nhãn mác là thịt bò để bán ra thị trường với giá 400.000-600.000 đồng/kg.

Theo kết quả xác minh sơ bộ, từ tháng 5/2024 đến khi bị phát hiện, bắt giữ, các đối tượng đã cấu kết sản xuất 14 tấn thịt trâu giả thịt bò và tiêu thụ trên địa bàn Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang và TP Hồ Chí Minh. Quá trình khám xét tại các điểm đã thu giữ 65 tấn thịt trâu, thịt bò giả và toàn bộ máy móc phục vụ cho việc chế biến, sản xuất hàng giả. Ngoài ra, còn thu giữ 17 tấn bột tinh chất dùng để bơm vào thịt trâu tạo vân mỡ, hình thức giống thịt bò Wagyu nhập khẩu.

Tiến hành giám định tại Viện Kiểm nghiệm quốc gia, kết luận 24/29 mẫu thịt bò thu giữ của Công ty Hida có ADN là thịt trâu. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra đang giám định số bột tinh chất trên để xác định có độc tố gây hại cho sức khỏe hay không.

Ngày 6/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm” và khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 4 đối tượng về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm”. Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Thịt bò giả cơ quan chức năng phát hiện thu giữ. Ảnh CAHN

Nhận định từ luật sư

Luật sư Vũ Văn Biên, Giám đốc Công ty TNHH Luật An Phước đánh giá: các đối tượng dùng thịt trâu kém chất lượng để sản xuất thịt bò giả, hành vi này không chỉ vi phạm các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm mà còn cấu thành tội phạm hình sự. Vì lợi nhuận mà những người này đã bất chấp pháp luật và coi thường sức khỏe của người tiêu dùng. Tùy tính chất mức độ của hành vi mà đối tượng trong vụ án sản xuất, buôn bán thực phẩm giả sẽ đối mặt với các khung hình phạt nghiêm khắc theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Trong vụ án trên, căn cứ kết quả điều tra, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 4 đối tượng về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm”. Theo đó, tại Điều 193 của Bộ luật Hình sự quy định, người nào sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, thì bị phạt tù từ 2 đến 5 năm.

Mức hình phạt sẽ tăng nặng nếu phạm tội có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, tái phạm nguy hiểm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc danh nghĩa cơ quan, tổ chức; thực hiện hành vi buôn bán qua biên giới; hoặc nếu hàng giả tương đương với số lượng hàng thật, hàng hóa có cùng công dụng trị giá từ 150 triệu đến dưới 500 triệu đồng; thu lợi bất chính hoặc gây thiệt hại về tài sản trong khoảng từ 100 triệu đến dưới 500 triệu đồng; hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người khác với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%. Với những hành vi phạm tội trên có thể bị phạt tù từ 5 đến 10 năm.

Nếu hành vi vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng hơn, như hàng giả trị giá từ 500 triệu đồng trở lên, thu lợi bất chính hoặc gây thiệt hại tài sản từ 500 triệu đồng đến dưới 1,5 tỷ đồng, làm chết người hoặc gây tổn hại cho một hoặc nhiều người với tổng tỷ lệ thương tật từ 61% đến 121%, thì hình phạt sẽ là từ 10 đến 15 năm tù.

Hình phạt cao nhất là tù chung thân được áp dụng nếu thuộc một trong các trường hợp: thu lợi bất chính 1,5 tỷ đồng trở lên; gây thiệt hại về tài sản 1,5 tỷ đồng trở lên; làm chết hai người trở lên; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 2 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 122% trở lên.

Đối với pháp nhân thương mại vi phạm, mức xử phạt cũng được quy định rất rõ: nếu thuộc trường hợp nhẹ (tương đương khoản 1), có thể bị phạt tiền từ 1 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng. Trường hợp vi phạm có tình tiết tăng nặng như tổ chức, tái phạm nguy hiểm, gây hậu quả về người hoặc tài sản như đã nêu tại khoản 2, mức phạt sẽ từ 3 tỷ đồng đến 6 tỷ đồng. Nếu gây hậu quả nghiêm trọng hơn như quy định tại khoản 3, pháp nhân có thể bị phạt từ 6 tỷ đồng đến 9 tỷ đồng. Trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng như tại khoản 4, pháp nhân thương mại có thể bị phạt tới 18 tỷ đồng hoặc bị đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 6 tháng đến 3 năm.