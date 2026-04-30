Bệnh viện Y dược cổ truyền Kiên Giang phê duyệt nhà thầu xử lý chất thải y tế

Ngày 29/04/2026, Giám đốc Bệnh viện Y dược cổ truyền Kiên Giang, BS.CKII. Hồng Văn Thao, đã ký quyết định số 225/QĐ-BV phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: "Thuê dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại năm 2026-2027".

Đây là gói thầu quan trọng nhằm đảm bảo an toàn môi trường bệnh viện, được triển khai dựa trên các căn cứ pháp lý vững chắc gồm Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15. Dự toán gói thầu được duyệt là 319.120.000 đồng.

Nguồn MSC

Đơn vị được lựa chọn là Công ty Cổ phần Công nghệ An Huy (Địa chỉ: Ấp Suối Binh, xã Đồng Tâm, tỉnh Đồng Nai). Đây là doanh nghiệp có kinh nghiệm đáng kể trong lĩnh vực thầu công.

Theo dữ liệu phân tích từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty An Huy có hồ sơ năng lực ấn tượng: Nhà thầu đã tham gia khoảng 110 gói, trúng 54 gói, trượt 55 gói, 1 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu (độc lập) khoảng 53.693.961.001 đồng. Người đại diện pháp luật: Ông Nguyễn Văn Thể - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

Tại gói thầu này, Công ty An Huy trúng thầu với giá 314.938.800 đồng, thấp hơn so với giá dự toán ban đầu.

Góc nhìn chuyên gia: Minh bạch là chìa khóa

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhận định: "Việc sử dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn cho các gói thầu dịch vụ y tế đặc thù như xử lý chất thải là đúng với tinh thần của Luật Đấu thầu 2023 và các văn bản sửa đổi bổ sung năm 2025. Tuy nhiên, đơn vị mời thầu phải đảm bảo quy trình hoàn thiện hợp đồng được thực hiện khách quan, tránh các sai sót về thủ tục."

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhấn mạnh thêm về yêu cầu kỹ thuật: "Các đơn vị y tế cần đặc biệt lưu ý đến các tiêu chuẩn về xe chuyên dụng và giấy phép xử lý rác thải độc hại theo quy định. Việc Bệnh viện Y dược cổ truyền Kiên Giang liệt kê rõ các danh mục thu gom như kim tiêm, bông băng dính máu, găng tay... trong Biên bản hoàn thiện hợp đồng ngày 29/04/2026 cho thấy tính chặt chẽ trong việc định lượng công việc".

Việc công khai kết quả lựa chọn nhà thầu qua quyết định 225/QĐ-BV là minh chứng cho sự tuân thủ quy định tại Thông tư 80/2025/TT-BTC. Mọi thông tin về phạm vi công việc, từ vận chuyển đến xử lý rác thải lây nhiễm, đều được công khai minh bạch, tạo cơ sở cho việc giám sát thực hiện hợp đồng kéo dài 24 tháng tới.

Sự cạnh tranh trong lĩnh vực đấu thầu công ngày càng cao, đòi hỏi các nhà thầu không chỉ mạnh về giá mà còn phải đảm bảo tính chuyên nghiệp, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe mà pháp luật hiện hành quy định.