Cải tạo trụ sở quân sự xã Diên Lạc: Gói thầu 1,4 tỷ đồng có giá trúng sát nút

Trong lộ trình hiện đại hóa hạ tầng công sở và củng cố năng lực quốc phòng tại cơ sở, UBND xã Diên Lạc (tỉnh Khánh Hòa) vừa hoàn tất quy trình lựa chọn đơn vị thực hiện dự án "Cải tạo trụ sở Ban chỉ huy quân sự xã Diên Lạc". Đây là dự án mang tính đặc thù, không chỉ đòi hỏi chất lượng xây lắp mà còn yêu cầu sự thấu hiểu về địa giới hành chính và các quy chuẩn an ninh tại địa phương.

Quy trình phê duyệt và tỷ lệ tiết kiệm thấp

Dự án cải tạo trụ sở quân sự xã Diên Lạc được khởi động theo Quyết định số 1654/QĐ-UBND ngày 29/12/2025 của Chủ tịch UBND xã Diên Lạc. Tổng mức đầu tư của dự án được ấn định ở con số 1.750.000.000 đồng, trong đó chi phí xây dựng chiếm tỷ trọng chủ đạo nhằm mục tiêu thay đổi diện mạo và công năng của trụ sở lực lượng vũ trang cấp xã.

Tiếp đó, vào ngày 25/3/2026, Trưởng Phòng Kinh tế xã Diên Lạc đã ký Quyết định số 28/QĐ-PKT phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) cho giai đoạn thực hiện đầu tư. Điểm đáng chú ý là gói thầu xây lắp có giá trị dự toán 1.464.300.974 đồng này được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu rút gọn – một quy trình cho phép đẩy nhanh tiến độ đối với các dự án nằm trong hạn mức pháp luật quy định.

Chỉ hai ngày sau khi KHLCNT được duyệt, vào ngày 27/3/2026, kết quả đã chính thức được công bố tại Quyết định số 29/QĐ-PKT do Trưởng Phòng Kinh tế xã Diên Lạc ký. Đơn vị được lựa chọn là Công ty TNHH TM DV Xây dựng Đức Nguyên 79. Mức giá trúng thầu được phê duyệt là 1.461.167.000 đồng (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 8%).

Khi đặt mức giá trúng thầu bên cạnh giá dự toán, con số chênh lệch chỉ dừng lại ở mức 3.133.974 đồng. Điều này đồng nghĩa với việc tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước chỉ đạt khoảng 0,21%.

Quyết định số 29/QĐ-PKT phê duyệt chỉ định thầu gói thầu xây lắp thuộc dự án "Cải tạo trụ sở Ban chỉ huy quân sự xã Diên Lạc". (Nguồn MSC)

Bất ngờ năng lực nhà thầu: Tỷ lệ trúng thầu 100%

Phân tích dữ liệu từ hệ thống lịch sử đấu thầu, chân dung đơn vị trúng thầu – Công ty TNHH TM DV Xây dựng Đức Nguyên 79 (mã số thuế 4201997952) lộ diện với những con số đầy ấn tượng. Doanh nghiệp này có trụ sở ngay tại Thôn Phú Khánh Hạ, xã Diên Lạc, tỉnh Khánh Hòa. Việc một doanh nghiệp đóng chân ngay tại địa bàn dự án triển khai được coi là một lợi thế lớn về huy động nguồn lực và khả năng phản ứng nhanh với các yêu cầu kỹ thuật tại hiện trường.

Công ty TNHH TM DV Xây dựng Đức Nguyên 79 dù mới tham gia đấu thầu 4 gói thầu trên quy mô toàn quốc nhưng đã giành chiến thắng tuyệt đối tại cả 4 gói (tỷ lệ trúng thầu 100%). Không chỉ bó hẹp hoạt động tại "sân nhà" Khánh Hòa, doanh nghiệp này còn vươn tầm ra các địa phương xa xôi như Nghệ An. Ghi nhận tại gói thầu "Mua sắm thép tấm cho các lớp đào tạo thợ hàn ngành đóng tàu khóa IV" tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc (Nghệ An), Công ty TNHH TM DV Xây dựng Đức Nguyên 79 đã thực hiện trúng thầu với vai trò độc lập, khẳng định khả năng cung ứng đa dạng từ xây lắp đến hàng hóa kỹ thuật.

Tại dự án Diên Lạc lần này, nhà thầu cam kết thi công hoàn thành trong 90 ngày theo hình thức hợp đồng trọn gói. Với kinh nghiệm trúng thầu tuyệt đối trong lịch sử hoạt động, dư luận kỳ vọng doanh nghiệp sẽ triển khai dự án đúng tiến độ, đảm bảo các tiêu chuẩn khắt khe đối với một công trình quân sự.

Một góc của xã Diên Lạc, tỉnh Khánh Hòa.

Góc nhìn chuyên gia và bối cảnh hành chính mới

Nhận định về tính pháp lý của gói thầu, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng: "Việc UBND xã Diên Lạc áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn cho gói thầu 1,4 tỷ đồng là hoàn toàn phù hợp với quy định về hạn mức tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP. Tuy nhiên, do đặc thù là công trình quân sự và áp dụng chỉ định thầu, chủ đầu tư cần đặc biệt chú trọng khâu giám sát thi công và nghiệm thu thực tế để đảm bảo chất lượng công trình tương xứng với giá trị quyết toán, tránh mọi rủi ro về lãng phí ngân sách."

Đáng chú ý, dự án này được triển khai trong bối cảnh Việt Nam đã hoàn tất việc sắp xếp đơn vị hành chính, đưa số lượng tỉnh thành về con số 34 và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (Tỉnh và Xã), bỏ cấp huyện. Theo chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt, mô hình này giúp cắt giảm thủ tục trung gian nhưng đồng thời cũng dồn trọng trách quản lý đầu tư công trực tiếp xuống cấp cơ sở.

"Khi không còn cấp huyện thẩm định, UBND xã Diên Lạc phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước UBND tỉnh Khánh Hòa về mọi quyết định đầu tư trên địa bàn. Việc lựa chọn một nhà thầu địa phương có tỷ lệ trúng thầu 100% như Công ty Đức Nguyên 79 có thể giúp dự án về đích sớm, nhưng tính minh bạch và trách nhiệm giải trình sẽ luôn là thước đo hàng đầu trong các đợt thanh tra chuyên ngành sau này", ông Việt nhấn mạnh.

Dự án cải tạo trụ sở Ban chỉ huy quân sự xã Diên Lạc không chỉ đơn thuần là một gói thầu xây lắp, mà còn là minh chứng cho việc thực thi các quy định mới về quản lý đầu tư công tại cơ sở. Tính khách quan và đa chiều của thông tin đấu thầu luôn là nền tảng để củng cố niềm tin của cộng đồng vào sự minh bạch của chính quyền địa phương.

Nhằm phổ biến kiến thức pháp luật và nâng cao nhận thức cộng đồng, Báo Tri thức và Cuộc sống trích dẫn các quy định cốt lõi của Luật Đấu thầu 2023 và các văn bản hướng dẫn: 1. Hạn mức chỉ định thầu: Căn cứ Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) và Nghị định 214/2025/NĐ-CP, hình thức chỉ định thầu được áp dụng cho gói thầu thuộc dự toán mua sắm có giá gói thầu trong hạn mức từ trên 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng; gói thầu thuộc dự án đầu tư công có giá gói thầu xây lắp không quá 1,5 tỷ đồng. 2. Quy trình rút gọn: Theo Điều 43 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, quy trình chỉ định thầu rút gọn không yêu cầu phải lập, thẩm định và phê duyệt hồ sơ yêu cầu. Chủ đầu tư hoặc bên mời thầu gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu được xác định có đủ năng lực để thương thảo. Sau khi đạt được thỏa thuận về giá và kỹ thuật, chủ đầu tư ban hành quyết định phê duyệt và ký kết hợp đồng. 3. Trách nhiệm trong quản lý ngân sách: Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC, tại các địa phương áp dụng mô hình chính quyền 2 cấp, UBND xã có trách nhiệm công khai kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt, nhằm đảm bảo quyền giám sát của các cơ quan quản lý và nhân dân.

​