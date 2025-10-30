Lực lượng chức năng TP Đà Nẵng phát hiện và nhanh chóng ứng cứu kịp thời một người dân bị lật thuyền đang đu bám trong bụi tre.

Ngày 30/10, thông tin từ Công an TP Đà Nẵng cho biết, khoảng 9h25 cùng ngày, trong lúc tuần tra trên đường Thăng Long nối dài thuộc địa phận xã Hòa Thọ Tây cũ, TP Đà Nẵng đơn vị phát hiện một người dân bị lật thuyền đang đu bám trong bụi tre.

Lực lượng chức năng kịp thời ứng cứu người đàn ông bị lật thuyền ở Đà Nẵng.

Lập tức, lực lượng Công an quận Cẩm Lệ cũ, Cảnh sát giao thông trạm Hòa Phước thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cùng người dân sử dụng một chiếc thuyền ở gần, bơi ra ứng cứu kịp thời.

Hiện nay, trên địa bàn TP Đà Nẵng đã ngớt mưa, nước lũ đang rút. Tuy nhiên, nhiều vùng trũng thấp vẫn đang chìm trong biển nước. Các lực lượng bộ đội, công an, chính quyền những xã bị ngập sâu ở Đà Nẵng nỗ lực tiếp cận để tiếp tế, hỗ trợ các gia đình bị lũ cô lập.

>>> Mời độc giả xem thêm video Cụ bà 93 tuổi tử vong thương tâm trong vùng rốn lũ Đà Nẵng: