Xã hội

Kịp thời ứng cứu người đàn ông bị lật thuyền ở Đà Nẵng

Lực lượng chức năng TP Đà Nẵng phát hiện và nhanh chóng ứng cứu kịp thời một người dân bị lật thuyền đang đu bám trong bụi tre.

Thanh Hà

Ngày 30/10, thông tin từ Công an TP Đà Nẵng cho biết, khoảng 9h25 cùng ngày, trong lúc tuần tra trên đường Thăng Long nối dài thuộc địa phận xã Hòa Thọ Tây cũ, TP Đà Nẵng đơn vị phát hiện một người dân bị lật thuyền đang đu bám trong bụi tre.

anh-bai.png
Lực lượng chức năng kịp thời ứng cứu người đàn ông bị lật thuyền ở Đà Nẵng.

Lập tức, lực lượng Công an quận Cẩm Lệ cũ, Cảnh sát giao thông trạm Hòa Phước thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cùng người dân sử dụng một chiếc thuyền ở gần, bơi ra ứng cứu kịp thời.

Hiện nay, trên địa bàn TP Đà Nẵng đã ngớt mưa, nước lũ đang rút. Tuy nhiên, nhiều vùng trũng thấp vẫn đang chìm trong biển nước. Các lực lượng bộ đội, công an, chính quyền những xã bị ngập sâu ở Đà Nẵng nỗ lực tiếp cận để tiếp tế, hỗ trợ các gia đình bị lũ cô lập.

>>> Mời độc giả xem thêm video Cụ bà 93 tuổi tử vong thương tâm trong vùng rốn lũ Đà Nẵng:

(Nguồn: Người Lao động)
#Đà Nẵng #ứng cứu #kịp thời #lật thuyền #người đàn ông

Xã hội

Đà Nẵng mưa trắng trời, Huế, Hội An vẫn chìm trong biển nước

Mưa lớn gây ngập lụt tại Đà Nẵng, Huế, Hội An, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống và giao thông địa phương.

Sáng 29/10, Đà Nẵng ghi nhận tình trạng mưa trắng xóa và kéo dài đến tận trưa. Nước sông Hàn có dấu hiệu dâng trở lại gây ngập lớn tại một số khu đô thị ven sông ở trung tâm thành phố. Tình hình tương tự vẫn còn kéo dài ở khu vực rốn lũ xã Đại Lộc và một số xã miền núi, vùng trũng, đặc biệt tại xã Quế Phước, Nông Sơn, Duy Xuyên, Thu Bồn, Xuân Phú... Hình ảnh trên được chụp cầu Thuận Phước lúc 10h50 sáng 29/10. Ảnh: Moon Black.
Sáng 29/10, Đà Nẵng ghi nhận tình trạng mưa trắng xóa và kéo dài đến tận trưa. Nước sông Hàn có dấu hiệu dâng trở lại gây ngập lớn tại một số khu đô thị ven sông ở trung tâm thành phố. Tình hình tương tự vẫn còn kéo dài ở khu vực rốn lũ xã Đại Lộc và một số xã miền núi, vùng trũng, đặc biệt tại xã Quế Phước, Nông Sơn, Duy Xuyên, Thu Bồn, Xuân Phú... Hình ảnh trên được chụp cầu Thuận Phước lúc 10h50 sáng 29/10. Ảnh: Moon Black.
Trong khi đó, phố cổ Hội An nằm ở hạ lưu sông Thu Bồn vẫn ngập nặng. Tuyến đường huyết mạch của địa danh như Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Bạch Đằng, đường Nguyễn Phúc Chu... nước ngập 0,5-1 m. Hình ảnh ghi nhận cảnh ngập từ trên cao lúc 6h30 sáng 29/10. Ảnh: Hải - Trải Nghiệm.
Trong khi đó, phố cổ Hội An nằm ở hạ lưu sông Thu Bồn vẫn ngập nặng. Tuyến đường huyết mạch của địa danh như Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Bạch Đằng, đường Nguyễn Phúc Chu... nước ngập 0,5-1 m. Hình ảnh ghi nhận cảnh ngập từ trên cao lúc 6h30 sáng 29/10. Ảnh: Hải - Trải Nghiệm.
Xem chi tiết

Xã hội

Đà Nẵng dừng khởi công 5 trường học ở xã biên giới để chống lũ lụt

Đà Nẵng tạm dừng các hoạt động chuẩn bị lễ khởi công các trường phổ thông nội trú liên cấp để tập trung phòng chống, khắc phục hậu quả lũ lụt.

Chiều 29/10, theo thông tin từ UBND TP Đà Nẵng, TP ban hành Công văn về tạm dừng công tác chuẩn bị lễ khởi công 5 Trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã miền núi để tập trung phòng, chống, khắc phục hậu quả lũ lụt.

Theo kế hoạch, lễ khởi công các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp dự kiến tổ chức từ ngày 1 đến 2/11 tại điểm trường Đắc Pring.

Xem chi tiết

Xã hội

Sập nhà do lở đất ở Đà Nẵng, 5 người bị thương

Sập nhà do sạt lở đất ở một xã vùng núi Đà Nẵng khiến 5 người bị thương, 2 người tiên lượng nặng nếu không được chuyển tuyến và cấp cứu kịp thời.

Chiều 29/10, lãnh đạo UBND xã Trà Tân, TP Đà Nẵng cho biết, Trạm y tế xã vừa tiếp nhận 5 trường hợp bị thương do sạt lở đất và cây đè, từ xã Trà Giáp chuyển sang. Trong đó, 2 trường hợp có nguy cơ không qua khỏi trong đêm nay nếu không được chuyển tuyến và cấp cứu kịp thời.

5 trường hợp gặp nạn gồm: Nguyễn Thị Kim Huệ (36 tuổi), Nguyễn Tuấn Ty (10 tuổi), Nguyễn Thế Diện (33 tuổi), Nguyễn Thị Hào (34 tuổi) và Nguyễn Thị Kim Thảo (28 tuổi, tất cả đều ở xã Trà Giáp).

Xem chi tiết

