Đà Nẵng mưa trắng trời, Huế, Hội An vẫn chìm trong biển nước

Xã hội

Đà Nẵng mưa trắng trời, Huế, Hội An vẫn chìm trong biển nước

Mưa lớn gây ngập lụt tại Đà Nẵng, Huế, Hội An, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống và giao thông địa phương.

Theo Vi Lê- An Khánh- Quốc Anh/Znews
Sáng 29/10, Đà Nẵng ghi nhận tình trạng mưa trắng xóa và kéo dài đến tận trưa. Nước sông Hàn có dấu hiệu dâng trở lại gây ngập lớn tại một số khu đô thị ven sông ở trung tâm thành phố. Tình hình tương tự vẫn còn kéo dài ở khu vực rốn lũ xã Đại Lộc và một số xã miền núi, vùng trũng, đặc biệt tại xã Quế Phước, Nông Sơn, Duy Xuyên, Thu Bồn, Xuân Phú... Hình ảnh trên được chụp cầu Thuận Phước lúc 10h50 sáng 29/10. Ảnh: Moon Black.
Trong khi đó, phố cổ Hội An nằm ở hạ lưu sông Thu Bồn vẫn ngập nặng. Tuyến đường huyết mạch của địa danh như Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Bạch Đằng, đường Nguyễn Phúc Chu... nước ngập 0,5-1 m. Hình ảnh ghi nhận cảnh ngập từ trên cao lúc 6h30 sáng 29/10. Ảnh: Hải - Trải Nghiệm.
Anh Nguyễn Hải (người dân địa phương) cho biết phần lớn các hộ kinh doanh bên trong khu phố đã sơ tán, chỉ còn vài người túc trực để khi nước rút thì dọn bùn non trong nhà. Ảnh: Phạm Phùng.
Mực nước tại một số tuyến đường đã giảm đáng kể. Riêng tại khu vực chùa Cầu, nước đã tràn vào bên trong. Ảnh: Hải - Trải Nghiệm.
Tại điểm giáp ranh giữa vùng ngập và khu vực khô ráo, nhiều người dân tập trung để đón thuyền mua lương thực hoặc nhận tiếp tế. Ảnh: Hải - Trải Nghiệm.
Còn tại Huế, sau giờ trưa, toàn thành phố bắt đầu mưa to kèm gió. Tình hình ngập có dấu hiệu thuyên giảm tại một số khu vực bao gồm đường Nguyễn Huệ, Hùng Vương, Bà Triệu, Đống Đa, Hai Bà Trưng. Tuy nhiên, đường Huỳnh Thúc Kháng vẫn ngập sâu. Phương tiện di chuyển chủ yếu của người dân tại khu vực này vẫn là thuyền. Hình ảnh ghi nhận tại Huế vào khoảng 10h30 sáng 29/10. Ảnh: Quốc Anh.
Đội vệ sinh môi trường nhanh chóng bắt tay dọn dẹp tại trục đường trung tâm ngay khi nước rút sáng 29/10. Ảnh: Quốc Anh.
Trong khi đó, tại khu vực chợ Đông Ba (ngôi chợ lâu đời bậc nhất xứ Huế), tiểu thương hoạt động trở lại sau hai ngày nghỉ bán vì ngập sâu. Ảnh: Quốc Anh.
Cơn lũ lịch sử rút dần để lại ngổn ngang bùn đất. Trước đó, bà con trong chợ kê hàng hóa ở vị trí cao, song lũ lớn khiến đồ đạc trôi dạt khắp nơi gây khó khăn trong việc thu hồi. Hiện, mực nước tại đây đã xuống dưới đầu gối. Bà Nguyễn Thị Bảy (50 tuổi, người bán hoa quả tại chợ) cho biết dù rất ngán cảnh dọn lũ từ nhà đến kiosk ở chợ, bà chỉ mong nước rút để công việc trở lại. "Trời lại mưa nhưng thôi mưa giúp trôi bùn cũng được", bà nói. Ảnh: Quốc Anh.
Người dân tranh thủ mua lương thực khi Huế ngớt mưa sáng 29/10. Ảnh: Quốc Anh.
Người dân gần đó tranh thủ sạc các thiết bị điện ở cửa hàng thực phẩm cao có máy phát điện. Hiện, TP Huế đã mất điện 3 ngày. Theo cơ quan khí tượng thành phố, 5h sáng, lũ sông Bồ tại Phú Ốc (Huế) xuống dưới báo động ba 0,05 m. Địa phương tiếp tục có mưa từ chiều tối đến sáng mai (30/10). Sau đó, lượng mưa sẽ giảm dần. Ảnh: Quốc Anh.
