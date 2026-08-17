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Sống Khỏe

Phẫu thuật cứu sống trẻ sơ sinh bị hở thành bụng, quai ruột lộ ra ngoài

Bé gái sơ sinh bị dị tật hở thành bụng, quai ruột lòi ra ngoài đã được các bác sĩ phẫu thuật thành công, đảm bảo sự sống và chất lượng sống sau này.

Hạo Nhiên

Ngày 17/8, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Khánh Hòa cho biết, các y bác sĩ của bệnh viện vừa cứu sống ngoạn mục một trẻ sơ sinh bị dị tật hở thành bụng, các quai ruột lộ ra bên ngoài, hoàn toàn không có lớp cơ và da bảo vệ.

Trước đó, sản phụ sinh con tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh (Khánh Hoà). Ngay sau khi cháu bé chào đời, các bác sĩ phát hiện trẻ bị dị tật hở thành bụng, quai ruột lòi ra ngoài.

Ngay lập tức, cháu bé được chuyển lên BVĐK Khánh Hòa để tiến hành hồi sức, truyền dịch, dùng kháng sinh, bảo vệ các quai ruột lòi ra ngoài bằng gạc vô khuẩn ẩm kết hợp phủ màng nhựa nhằm hạn chế tối đa nguy cơ mất nhiệt và mất dịch.

Sau đó, các bác sĩ tại BVĐK Khánh Hòa đưa trẻ sơ sinh vào phòng mổ, với tinh thần phải chạy đua với thời gian để giành giật lại sự sống cho trẻ. Kíp mổ xác định không chỉ cứu sống mà còn đảm bảo mang lại chất lượng sống cho cháu bé về sau.

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Các bác sĩ đang khẩn trương phẫu thuật cứu sống bé gái sơ sinh. Ảnh: BVCC

Theo BS.CKI Nguyễn Minh Đức – phẫu thuật viên chính cho biết, kíp mổ chọn phương án chuyển toàn bộ ruột cháu bé vào ổ bụng, khâu da để giải quyết triệt để vấn đề tăng áp lực ổ bụng cấp tính.

Ca phẫu thuật cho trẻ sơ sinh này đặt ra nhiều thách thức, đòi hỏi y, bác sĩ không chỉ có chuyên môn cao mà còn dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực ngoại nhi và gây mê nhi. Sự phối hợp nhịp nhàng của ê-kíp đảm bảo điều kiện tốt nhất cho phẫu thuật viên trong suốt quá trình thao tác. Sau hơn 1 giờ 30 phút, ca mổ kết thúc thành công.

Sau phẫu thuật, trẻ sơ sinh tiếp tục được kiểm soát áp lực ổ bụng bằng cách cho thở máy, giãn cơ và an thần trong mấy ngày đầu. Rất may, áp lực ổ bụng không tăng khi cai máy.

Để trẻ sơ sinh hồi phục, Đơn vị Hồi sức Sơ sinh – Khoa Nhi của bệnh viện đã triển khai nuôi dưỡng tĩnh mạch, đồng thời kiên trì hỗ trợ tối đa bằng các biện pháp thụt tháo và tái thông đường ruột.

Sau nhiều ngày được nuôi đường tĩnh mạch, trẻ sơ sinh được tập bú sữa và đại tiện ra được chất nhầy trắng. Đây là bước ngoặt quan trọng cho thấy đường tiêu hóa của trẻ đã lưu thông.

Hiện, bé gái sơ sinh đã bú sữa tốt, ruột phục hồi nhanh, sức khỏe dần ổn định, da hồng hào và tự đại tiện.

Mời quý độc giả xem video: Ứng dụng công nghệ nâng cao chất lượng thực phẩm.
#Khánh Hoà #bệnh viện #bé gái #sơ sinh #hở thành bụng #quai ruột lộ ra ngoài

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