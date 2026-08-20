5 giờ bóc trọn khối u não xuất huyết cho trẻ sơ sinh

Phát hiện khối u não mạch máu xuất huyết khi thai 33 tuần, bé trai được sinh mổ chủ động và trải qua cuộc vi phẫu kéo dài gần 5 giờ.

Phát hiện khối u não khi thai 33 tuần

Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật vi phẫu bóc tách hoàn toàn khối u não mạch máu bị xuất huyết cho bé trai T.B.A., ở Cần Thơ. Ca mổ kéo dài gần 5 giờ, được đánh giá là cuộc phẫu thuật lớn và nhiều nguy cơ trên trẻ sơ sinh.

Trước đó, khi thai được 33 tuần, thai phụ 27 tuổi, mang thai lần hai, trong quá trình khám thai tại Cần Thơ được phát hiện thai nhi có tình trạng giãn não thất bất thường.

Thai phụ sau đó được chuyển đến Bệnh viện Cần Thơ để thăm khám và chụp cộng hưởng từ (MRI) thai. Kết quả cho thấy thai nhi có khối u não mạch máu bị xuất huyết.

Khối u não.

Theo thông tin từ bệnh viện, khối u có kích thước lớn, chứa nhiều dị dạng mạch máu phức tạp và đang tiến triển xuất huyết. Tình trạng này đe dọa trực tiếp tính mạng thai nhi, nguy cơ dẫn đến thai lưu rất cao.

Sinh mổ chủ động, hồi sức tích cực trước phẫu thuật

Trước tiên lượng nặng, thai phụ được khuyến cáo chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Từ Dũ để tiếp tục theo dõi thai kỳ sát sao.

Nhận định việc kéo dài thai kỳ có thể làm gia tăng nguy cơ mất thai, các bác sĩ thống nhất phương án sinh mổ chủ động nhằm bảo đảm an toàn cho cả mẹ và bé.

Sau khi chào đời, bé được hồi sức tại Bệnh viện Từ Dũ, sau đó chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố khi mới 8 ngày tuổi, cân nặng 3,3 kg.

Tại đây, trẻ được chụp MRI đánh giá lại tổn thương. Kết quả ghi nhận khối u não kích thước 35×35 mm, tăng sinh mạch máu rất nhiều. Bên cạnh đó là một nang xuất huyết lớn, do máu tụ tạo thành, có đường kính từ 70-90 mm.

Bệnh nhi đồng thời bị thiếu máu nặng nên được tích cực truyền máu và điều trị hồi sức nhằm cải thiện tổng trạng.

Sau 3 tuần điều trị tích cực, sức khỏe trẻ dần ổn định, huyết động đạt mức an toàn. Qua đánh giá trước gây mê, bệnh nhi đủ điều kiện để thực hiện phẫu thuật lấy khối u.

Ê- kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Vi phẫu bóc tách toàn bộ khối u mạch máu

TS.BS. Đặng Đỗ Thanh Cần, bác sĩ Khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố, cho biết đây là cuộc phẫu thuật rất lớn trên trẻ sơ sinh. Do nguy cơ chảy máu cao trong quá trình can thiệp, ê-kíp chủ động dự trù nguồn máu truyền trước ca mổ.

Các bác sĩ sử dụng kính hiển vi có độ phóng đại lớn để quan sát rõ ranh giới tổn thương, đồng thời phẫu tích tỉ mỉ bằng các dụng cụ vi phẫu chuyên dụng. Mục tiêu là bóc tách toàn bộ tổn thương nhưng hạn chế tối đa ảnh hưởng đến mô não và chức năng thần kinh.

Cuộc phẫu thuật kéo dài gần 5 giờ liên tục. Ê-kíp đã lấy hết toàn bộ khối u. Huyết động của bệnh nhi được duy trì ổn định trong suốt ca mổ, không ghi nhận biến chứng nghiêm trọng trong và sau phẫu thuật.

Sau phẫu thuật, bé trai T.B.A. tỉnh táo, bú tốt, cử động tay chân linh hoạt. Quá trình phục hồi hậu phẫu đang tiến triển thuận lợi, trẻ dự kiến được xuất viện trong vòng một tuần tới.

Bé ổn định sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

"Giãn não thất thai nhi là một dấu hiệu bất thường cần được thăm khám, theo dõi và đánh giá nguyên nhân bằng các phương tiện phù hợp. Khi phát hiện tổn thương thần kinh hoặc bất thường cấu trúc não thai nhi, thai phụ cần được chuyển đến cơ sở sản khoa và nhi khoa có chuyên môn để phối hợp theo dõi, từ đó xây dựng kế hoạch sinh và chăm sóc trẻ sau sinh phù hợp", TS.BS. Đặng Đỗ Thanh Cần khuyên.

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