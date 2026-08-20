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Sống Khỏe

5 giờ bóc trọn khối u não xuất huyết cho trẻ sơ sinh

Phát hiện khối u não mạch máu xuất huyết khi thai 33 tuần, bé trai được sinh mổ chủ động và trải qua cuộc vi phẫu kéo dài gần 5 giờ.

Thúy Nga

Phát hiện khối u não khi thai 33 tuần

Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật vi phẫu bóc tách hoàn toàn khối u não mạch máu bị xuất huyết cho bé trai T.B.A., ở Cần Thơ. Ca mổ kéo dài gần 5 giờ, được đánh giá là cuộc phẫu thuật lớn và nhiều nguy cơ trên trẻ sơ sinh.

Trước đó, khi thai được 33 tuần, thai phụ 27 tuổi, mang thai lần hai, trong quá trình khám thai tại Cần Thơ được phát hiện thai nhi có tình trạng giãn não thất bất thường.

Thai phụ sau đó được chuyển đến Bệnh viện Cần Thơ để thăm khám và chụp cộng hưởng từ (MRI) thai. Kết quả cho thấy thai nhi có khối u não mạch máu bị xuất huyết.

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Khối u não.

Theo thông tin từ bệnh viện, khối u có kích thước lớn, chứa nhiều dị dạng mạch máu phức tạp và đang tiến triển xuất huyết. Tình trạng này đe dọa trực tiếp tính mạng thai nhi, nguy cơ dẫn đến thai lưu rất cao.

Sinh mổ chủ động, hồi sức tích cực trước phẫu thuật

Trước tiên lượng nặng, thai phụ được khuyến cáo chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Từ Dũ để tiếp tục theo dõi thai kỳ sát sao.

Nhận định việc kéo dài thai kỳ có thể làm gia tăng nguy cơ mất thai, các bác sĩ thống nhất phương án sinh mổ chủ động nhằm bảo đảm an toàn cho cả mẹ và bé.

Sau khi chào đời, bé được hồi sức tại Bệnh viện Từ Dũ, sau đó chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố khi mới 8 ngày tuổi, cân nặng 3,3 kg.

Tại đây, trẻ được chụp MRI đánh giá lại tổn thương. Kết quả ghi nhận khối u não kích thước 35×35 mm, tăng sinh mạch máu rất nhiều. Bên cạnh đó là một nang xuất huyết lớn, do máu tụ tạo thành, có đường kính từ 70-90 mm.

Bệnh nhi đồng thời bị thiếu máu nặng nên được tích cực truyền máu và điều trị hồi sức nhằm cải thiện tổng trạng.

Sau 3 tuần điều trị tích cực, sức khỏe trẻ dần ổn định, huyết động đạt mức an toàn. Qua đánh giá trước gây mê, bệnh nhi đủ điều kiện để thực hiện phẫu thuật lấy khối u.

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Ê- kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Vi phẫu bóc tách toàn bộ khối u mạch máu

TS.BS. Đặng Đỗ Thanh Cần, bác sĩ Khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố, cho biết đây là cuộc phẫu thuật rất lớn trên trẻ sơ sinh. Do nguy cơ chảy máu cao trong quá trình can thiệp, ê-kíp chủ động dự trù nguồn máu truyền trước ca mổ.

Các bác sĩ sử dụng kính hiển vi có độ phóng đại lớn để quan sát rõ ranh giới tổn thương, đồng thời phẫu tích tỉ mỉ bằng các dụng cụ vi phẫu chuyên dụng. Mục tiêu là bóc tách toàn bộ tổn thương nhưng hạn chế tối đa ảnh hưởng đến mô não và chức năng thần kinh.

Cuộc phẫu thuật kéo dài gần 5 giờ liên tục. Ê-kíp đã lấy hết toàn bộ khối u. Huyết động của bệnh nhi được duy trì ổn định trong suốt ca mổ, không ghi nhận biến chứng nghiêm trọng trong và sau phẫu thuật.

Sau phẫu thuật, bé trai T.B.A. tỉnh táo, bú tốt, cử động tay chân linh hoạt. Quá trình phục hồi hậu phẫu đang tiến triển thuận lợi, trẻ dự kiến được xuất viện trong vòng một tuần tới.

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Bé ổn định sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

"Giãn não thất thai nhi là một dấu hiệu bất thường cần được thăm khám, theo dõi và đánh giá nguyên nhân bằng các phương tiện phù hợp. Khi phát hiện tổn thương thần kinh hoặc bất thường cấu trúc não thai nhi, thai phụ cần được chuyển đến cơ sở sản khoa và nhi khoa có chuyên môn để phối hợp theo dõi, từ đó xây dựng kế hoạch sinh và chăm sóc trẻ sau sinh phù hợp", TS.BS. Đặng Đỗ Thanh Cần khuyên.

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Bệnh nhân 45 tuổi thoát khỏi nguy cơ mù lòa nhờ phương pháp phẫu thuật ít xâm lấn, nhanh hồi phục, bảo tồn thẩm mỹ và chức năng thị giác.

Khoa Ngoại thần kinh – Bệnh viện Nhân dân 115 vừa phẫu thuật thành công khối u màng não khổng lồ (kích thước 8 cm) ở vùng rãnh khứu cho một người bệnh 45 tuổi bằng kỹ thuật vi phẫu ít xâm lấn qua trần ổ mắt bằng đường rạch nhỏ ẩn trong cung mày.

Người bệnh nhập viện trong tình trạng mờ mắt hai bên tăng dần suốt 2 tháng. Qua thăm khám lâm sàng và khai thác bệnh sử, người bệnh chỉ đau đầu nhẹ, không liệt tay chân nhưng đã bị giảm khứu giác từ trước đó mà không nhận biết rõ thời điểm khởi phát.

Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) sọ não ghi nhận khối u màng não vùng rãnh khứu kích thước lên đến 8 cm tại nền sọ trước. Khối u khổng lồ đã chèn ép nghiêm trọng thùy trán hai bên và hệ thống dây thần kinh thị giác, trực tiếp đe dọa chức năng nhìn của người bệnh.

Trước vị trí tổn thương phức tạp và kích thước khối u đặc biệt lớn, ê-kíp do ThS.BS.CKII Tô Thanh Toàn (Khoa Ngoại thần kinh) phụ trách đã hội chẩn và quyết định thực hiện vi phẫu ít xâm lấn qua đường trần ổ mắt.

Hình ảnh khối u khổng lồ vùng rãnh khứu trên phim MRI sọ não. Ảnh BV 115

Thay vì mở hộp sọ diện rộng theo phương pháp truyền thống, phẫu thuật viên rạch một đường mổ ngắn giấu khéo léo dọc theo nếp chân mày. Dưới sự trợ giúp của kính vi phẫu và hệ thống nội soi chuyên sâu, ê-kíp đã bóc tách trọn vẹn khối u 8 cm an toàn tuyệt đối, bảo tồn nguyên vẹn các mạch máu và dây thần kinh quan trọng.

Sau mổ, người bệnh được theo dõi sát tại phòng hồi sức trong 24h. Kết quả chụp cắt lớp vi tính kiểm tra cho thấy toàn bộ khối u đã được lấy sạch hoàn toàn. Người bệnh tỉnh táo tốt, thị lực hai mắt cải thiện rõ rệt, không có biến chứng hay thiếu sót thần kinh mới. Nhờ đường mổ nhỏ ẩn dưới chân mày, vết sẹo mổ gần như không thể phát hiện sau khi liền da. Người bệnh phục hồi nhanh chóng và được xuất viện chỉ sau 5 ngày. Đây là ưu điểm nổi bật của các kỹ thuật phẫu thuật nền sọ hiện đại, không chỉ giúp điều trị hiệu quả bệnh lý mà còn đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ ngày càng cao của người bệnh.

Theo ThS.BS.CKII Tô Thanh Toàn, u màng não rãnh khứu là bệnh lý tiến triển chậm ở nền sọ trước. Giai đoạn sớm, triệu chứng thường rất nghèo nàn như giảm khả năng ngửi mùi, đau đầu âm ỉ hoặc mắt mờ nhẹ nên người bệnh dễ bỏ qua. Đến khi khối u đạt kích thước lớn, người bệnh đối mặt với nguy cơ mù lòa vĩnh viễn, suy giảm nhận thức hoặc thay đổi tính cách nghiêm trọng.

Người dân khi nhận thấy các dấu hiệu bất thường kéo dài như giảm thị lực không rõ nguyên nhân, suy giảm khứu giác hoặc đau đầu liên tục cần đến ngay các cơ sở y tế chuyên khoa Thần kinh để được chẩn đoán hình ảnh và can thiệp kịp thời.

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