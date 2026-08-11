Trẻ sơ sinh non tháng viêm ruột hoại tử do uống nhầm sữa tươi

Trẻ sinh non 31 tuần nhập viện trong tình trạng tím tái, gồng cứng tay chân, đi ngoài phân máu; các bác sĩ xác định viêm ruột hoại tử.

Viêm ruột nguy kịch vì lấy nhầm túi sữa cấp đông

Bệnh viện Nhi Thanh Hóa vừa điều trị thành công một trẻ 2 tháng tuổi, sinh non ở tuổi thai 31 tuần, mắc viêm ruột hoại tử (NEC). Đây là bệnh lý tiêu hóa cấp tính nghiêm trọng, có thể diễn tiến nhanh và gây biến chứng đe dọa tính mạng, đặc biệt ở trẻ sinh non.

Trẻ là con đầu trong một cặp song sinh, được thụ thai bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) và sinh non ở tuần thai thứ 31.

Khoảng 2 ngày trước khi nhập viện, trẻ bắt đầu quấy khóc, xuất hiện các cơn tím tái kèm gồng cứng tay chân, mỗi cơn kéo dài khoảng 2 phút. Sau đó, gia đình phát hiện trẻ đi ngoài phân máu tươi toàn bãi nên nhanh chóng đưa đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Theo thông tin từ gia đình, thời điểm này mẹ phải chăm sóc người con song sinh đang điều trị tại bệnh viện, trẻ được bà chăm sóc tại nhà. Trong quá trình chuẩn bị sữa, gia đình đã nhầm một túi sữa tươi không đường được cấp đông với túi sữa mẹ cấp đông và cho trẻ uống.

Sau đó, trẻ xuất hiện các biểu hiện bất thường và được đưa đến bệnh viện.

Tổn thương ruột được phát hiện qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh - Ảnh BVCC

Khi nhập viện, trẻ có biểu hiện môi tím, phản xạ bú mút chậm, xuất hiện các cơn gồng cứng tay chân. Các bác sĩ tiến hành thăm khám, xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh.

Kết quả siêu âm bụng ghi nhận một số quai ruột thành dày, có dịch giữa các quai ruột. X-quang bụng cho thấy các quai ruột chứa nhiều hơi, xuất hiện mức nước - hơi trong ổ bụng.

Sau đánh giá và hội chẩn, trẻ được xác định mắc viêm ruột hoại tử, đồng thời có suy hô hấp cần hỗ trợ hô hấp bằng máy.

Trẻ được chuyển ngay đến Khoa Hồi sức tích cực Sơ sinh để điều trị và theo dõi sát. Các bác sĩ triển khai chiến lược điều trị toàn diện, tập trung kiểm soát hô hấp, tuần hoàn, nuôi dưỡng và chăm sóc đường tiêu hóa, đồng thời theo dõi diễn biến lâm sàng cũng như các dấu hiệu bệnh tiến triển.

Trẻ sinh non nguy cơ viêm ruột cao

BS Lê Thị Oanh, Trưởng khoa Hồi sức tích cực Sơ sinh, trẻ sinh non, đặc biệt những trẻ có tuổi thai và cân nặng càng thấp, có nguy cơ mắc viêm ruột hoại tử cao hơn.

Viêm ruột hoại tử là tình trạng viêm và tổn thương thành ruột, thường gặp ở trẻ sinh non. Bệnh có thể tiến triển nhanh, gây tổn thương ruột nặng và ảnh hưởng đến toàn trạng của trẻ, do đó việc nhận diện sớm các dấu hiệu bất thường có ý nghĩa quan trọng.

Sau 10 ngày điều trị tích cực, tình trạng trẻ chuyển biến tích cực. Trẻ đã cai được máy thở, chức năng hô hấp cải thiện, được ghép mẹ và tiếp tục được chăm sóc, theo dõi tại Khoa Hồi sức tích cực Sơ sinh.

Sau 10 ngày điều trị trẻ đã cai được máy thở - Ảnh BVCC

BS Lê Thị Oanh lưu ý, ở trẻ sơ sinh, đặc biệt trẻ sinh non, những thay đổi tưởng như nhỏ trong tình trạng bú, tiêu hóa, hô hấp hoặc màu sắc da cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh lý nghiêm trọng.

Đối với trẻ sinh non, việc nuôi dưỡng cần tuân thủ hướng dẫn của nhân viên y tế. Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng được ưu tiên, đặc biệt với trẻ sinh non. Sữa cần được bảo quản, ghi nhãn và sử dụng đúng hướng dẫn nhằm hạn chế nguy cơ nhầm lẫn trong quá trình chăm sóc. Không tự ý thay đổi chế độ ăn hoặc xử trí khi trẻ có dấu hiệu bất thường.

Dấu hiệu cần đưa trẻ đi khám sớm Cha mẹ, người chăm sóc trẻ sơ sinh, nhất là trẻ sinh non, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế khi xuất hiện: - Bú kém hoặc bỏ bú. - Nôn trớ, đặc biệt nôn dịch xanh hoặc vàng. - Bụng chướng, căng bất thường. - Đi ngoài phân máu hoặc phân bất thường. - Tím tái, ngừng thở hoặc khó thở. - Li bì, phản ứng kém hoặc xuất hiện các cơn bất thường. - Thân nhiệt bất thường hoặc trẻ đột ngột diễn biến xấu.

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