Ẩu đả tại lễ hội chùa ở Hà Nội khiến 4 người bị thương

Từ mâu thuẫn trước đó, một nhóm người đã xông vào khu vực lễ hội hành hung giữa đám đông, khiến bốn người phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 28/2, Công an xã Phúc Lộc, TP Hà Nội xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn trước đó giữa một số người liên quan.

Nơi xảy ra sự việc. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh hỗn loạn xảy ra tại lễ hội ở thôn Bảo Lộc, xã Phúc Lộc. Trong clip, một nhóm người lao vào khu vực bán hàng, xô xát và tấn công nhiều người giữa lúc lễ hội đang diễn ra đông đúc.

Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào chiều 27/2. Anh C.X., có người thân buôn bán tại lễ hội, cho biết cô của anh đang bán gấu bông thì bất ngờ bị một nhóm người xông tới giật hàng hóa, dẫn đến cãi vã rồi xô xát. “Mọi việc diễn ra rất nhanh, không ai kịp phản ứng”, anh X. nói.

Vụ việc khiến bốn người trong cùng gia đình phải nhập viện, gồm cô của anh X. và ba người em. Hiện công an đang xác minh, truy xét những người tham gia vụ việc để xử lý theo quy định.

