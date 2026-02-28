Đảm bảo an toàn cho du khách sau sự cố cháy tàu trên vịnh Hạ Long

Các đơn vị chức năng tỉnh Quảng Ninh đang tích cực phối hợp với các đại sứ quán để hỗ trợ, tạo điều kiện để du khách nước ngoài tiếp tục hành trình tham quan.

Các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đã khẩn trương triển khai các biện pháp cứu hộ, hỗ trợ tối đa cho du khách, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và ổn định tâm lý cho du khách quốc tế liên quan đến sự cố cháy tàu du lịch trên vịnh Hạ Long xảy ra vào chiều 27/2.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cùng đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Ngoại vụ và Sở Xây dựng đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bố trí cho toàn bộ hành khách nghỉ ngơi tại Khách sạn Mường Thanh Quảng Ninh và cung cấp đầy đủ điều kiện sinh hoạt cần thiết.

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường khống chế đám cháy. (Ảnh: TTXVN phát)

Sở Ngoại vụ tỉnh báo cáo nhanh tới Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) để thông báo cho cơ quan đại diện ngoại giao của các nước có công dân gặp nạn.

Các đơn vị chức năng đang tích cực phối hợp với đại sứ quán để hỗ trợ thực hiện thủ tục cần thiết, tạo điều kiện để du khách tiếp tục hành trình tham quan.

Đám cháy trên tàu đã được dập tắt hoàn toàn, không gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh và tàu không bị chìm. Lực lượng chức năng đang bảo vệ, khám nghiệm hiện trường và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh khẳng định dù xảy ra sự cố đáng tiếc nhưng các hoạt động lưu trú và tham quan khác trên vịnh Hạ Long vẫn diễn ra bình thường.

Theo báo cáo nhanh số 1105/SVHTTDL-QLLT của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, vào khoảng 17 giờ ngày 27/2, tàu du lịch Signature Royal QN-7269 thuộc Công ty Cổ phần quốc tế kỳ quan Hạ Long bất ngờ bị cháy khi đang ở khu vực gần Hang Cỏ trên vịnh Hạ Long.

Khi đó, trên tàu có 30 hành khách bao gồm: 8 khách quốc tịch Hoa Kỳ, 7 khách quốc tịch Pháp, 4 khách quốc tịch Hà Lan, 4 khách quốc tịch Anh, 3 khách quốc tịch Đức, 2 khách quốc tịch Ấn Độ và 2 khách quốc tịch Bồ Đào Nha.

Ngay sau khi phát hiện hỏa hoạn, thuyền trưởng và các thuyền viên đã nhanh chóng đưa toàn bộ du khách rời tàu an toàn, phối hợp với các lực lượng chức năng tại hiện trường để xử lý sự cố.

Toàn bộ 41 người (bao gồm hành khách và 11 thuyền viên) vào bờ an toàn, sức khỏe ổn định và không có trường hợp nào bị thương.