Khai mạc Tuần Văn hóa, Du lịch Lễ hội Xuân Côn Sơn – Kiếp Bạc 2026

Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến Thương mại Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn – Kiếp Bạc năm 2026 khai mạc sáng 28/2 tại khu vực phía trước hồ bán nguyệt chùa Côn Sơn.

Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn – Kiếp Bạc năm 2026 cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; lãnh đạo UBND phường Trần Hưng Đạo, đông đảo Nhân dân và du khách thập phương về dự.

Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, Trưởng BTC Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn – Kiếp Bạc năm 2026 phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, Trưởng BTC Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn – Kiếp Bạc năm 2026 nhấn mạnh, thành phố Hải Phòng xác định du lịch là ngành kinh tế tổng hợp quan trọng, góp phần chuyển dịch cơ cấu theo hướng dịch vụ chất lượng cao và tập trung phát triển du lịch bền vững gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản, trong đó, Khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn – Kiếp Bạc giữ vai trò hạt nhân của du lịch văn hóa - tâm linh.

Đồng thời, xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng, nâng cao giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh, thúc đẩy liên kết vùng, đa dạng hóa thị trường, phát triển các loại hình văn hóa, sinh thái, nghỉ dưỡng, biển - đảo và ẩm thực; đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển du lịch xanh, thông minh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải thiện môi trường đầu tư và xây dựng hình ảnh điểm đến “An toàn - Thân thiện - Chất lượng - Hấp dẫn”.

Với những định hướng đó, thành phố quyết tâm đưa du lịch trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ, góp phần nâng tầm hình ảnh Hải Phòng trên bản đồ du lịch quốc gia và quốc tế…

Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến Thương mại năm 2026 được tổ chức quy mô đồng bộ, thiết kế có điểm nhấn, phân khu rõ ràng, hài hòa giữa tính trang trọng và trải nghiệm, với nhiều hoạt động nổi bật.

Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng cùng các đại biểu, du khách tham quan gian hàng.



Không gian Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến Thương mại, bao gồm: khu trưng bày làng nghề truyền thống; khu sản phẩm OCOP - nông sản; khu du lịch - ẩm thực; không gian Sách - Di sản - Kết nối Tri thức và tương lai; không gian Trúc lâm Côn Sơn. Tham gia Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến Thương mại có 60 doanh nghiệp, hợp tác xã, làng nghề, hộ kinh doanh trưng bày gần 700 loại sản phẩm OCOP, nông sản và đặc sản địa phương: bánh đa cua, bánh mỳ cay, nem cua bể, chả rươi, bánh chưng, bánh giầy, gạo nếp cái hoa vàng...

Trong đó, khu làng nghề truyền thống trưng bày trên 500 sản phẩm tiêu biểu, thể hiện tinh hoa nghề thủ công gồm: Gốm Chu Đậu, Vàng bạc Châu Khê, Gỗ mỹ nghệ Đông Giao, Mộc bản Thanh Liễu, Hộ kinh doanh Gốm phù điêu Hải Phòng…

Khu sản phẩm OCOP và nông sản với hơn 150 sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng, được bố trí trang trí sinh động, mang đậm bản sắc địa phương. Khu du lịch - dịch vụ - ẩm thực giới thiệu ấn phẩm quảng bá, tour tuyến, dịch vụ lưu trú, đồng thời trình diễn, giới thiệu các món ăn đặc sản đặc trưng, tạo không gian trải nghiệm hấp dẫn cho du khách, gồm: FC tour, Hải Hà Travel, Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc tế Hòa Bình Travel; Panama Cát Bà, Pullman Hải Phòng, Đồi Rồng, Nam Cường...

Trong 12 ngày diễn ra sự kiện (từ 28/02 - 11/3/2026), nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống và nghệ thuật quần chúng, gồm: múa lân - trống hội, hòa tấu nhạc cụ dân tộc, hát cửa đình, các tiết mục nghệ thuật truyền thống và hiện đại được trình diễn qua đó tạo không khí sôi động, hấp dẫn mà còn góp phần tôn vinh giá trị văn hóa dân tộc, nâng cao trải nghiệm cho du khách và nhân dân.

Một điểm nhấn của Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến Thương mại năm nay đó là Ngày hội sách Di sản với chủ đề “Sách – Di Sản – Kết nối Tri thức và Tương lai” do Thư viện thành phố Hải Phòng thực hiện. Ngày hội sách Di sản trưng bày, giới thiệu gần 2.000 tư liệu, ấn phẩm, tài liệu số hoá qua đó giới thiệu đến du khách giá trị tinh hoa của Thiền phái Trúc Lâm, về ba vị Tam Tổ: Vua Trần Nhân Tông, Pháp Loa, Huyền Quang; Anh hùng dân tộc danh nhân văn hoá thế giới Nguyễn Trãi; Anh hùng dân tộc kiệt xuất, một danh tướng lỗi lạc Trần Hưng Đạo (1228 – 1300) gắn bó với mảnh đất linh thiêng này. Hoạt động này tạo chiều sâu học thuật cho sự kiện, gắn kết quảng bá di sản với phát triển văn hóa đọc, góp phần lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa của địa phương.

Bảo tàng Hải Phòng tổ chức trưng bày chuyên đề “Khoảnh khắc Di sản” giới thiệu tới công chúng những hình ảnh được lựa chọn từ chính đời sống của di tích: các nghi lễ, lễ hội, trò chơi dân gian, các hoạt động tiêu biểu cùng vẻ đẹp tự nhiên về cảnh quan, kiến trúc và những khoảnh khắc, phút lắng đọng của du khách với di tích.

Không gian Trúc Lâm Côn Sơn được tổ chức tại khu vườn vải bên trái đường Nhất chính đạo chùa Côn Sơn du khách được thưởng thức Trà hoa cúc Côn Sơn, ẩm thực chay Côn Sơn; tìm hiểu, nghe giới thiệu về các tour, tuyến về điểm đến Di sản văn hóa thế giới Côn Sơn: Tour “Một hành trình 5 điểm đến”, Tour “ Theo dấu chân Tam tổ Trúc Lâm” và tour Khám phá di sản Côn Sơn - Kiếp Bạc”; tìm hiểu và tự tay đóng các bản Mộc bản; tìm hiểu các ấn phẩm, sản phẩm đặc thù Côn Sơn, Kiếp Bạc.