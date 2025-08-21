Hà Nội

Xã hội

Truy tìm 2 đối tượng liên quan vụ lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản

Hai đối tượng Nguyễn Mạnh Trưởng và Đặng Thành Trung bị Công an Hà Nội truy tìm liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cưỡng đoạt tài sản.

Gia Đạt

Ngày 21/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội cho biết đang điều tra vụ án cưỡng đoạt tài sản là ô tô nhãn hiệu VINFAST LUX A2.0, BKS: 30G–771.33 xảy ra ngày 8/3/2025 tại phường Long Biên, Hà Nội.

untitled-1.jpg
Hai đối tượng Nguyễn Mạnh Trưởng và Đặng Thành Trung.

Theo đơn trình báo, đối tượng bị tố giác là Nguyễn Mạnh Trưởng (SN 1995; trú tại xã Việt Hùng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định; nay là xã Cát Thành, tỉnh Ninh Bình). Hiện cơ quan Công an chưa xác định được đối tượng đang ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội quyết định truy tìm đối tượng trên.

Ngoài ra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội cũng đang điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là chiếc xe ô tô nhãn hiệu KIA K3 BKS 15A-940.05 và chiếc xe ôtô nhãn hiệu Mazda 3 BKS 15K-145.15 xảy ra ngày 11/1/2025 và ngày 17/1/2025 tại phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng.

Theo đơn trình báo, đối tượng bị tố giác là Đặng Thành Trung (SN 1998; HKTT: xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình; nay là xã Đồng Bằng, tỉnh Hưng Yên). Hiện cơ quan Công an chưa xác định được đối tượng đang ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội quyết định truy tìm đối tượng trên.

Ai biết hoặc nhìn thấy các đối tượng ở đâu thì báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội (SĐT cán bộ thụ lý: 0971914222) để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.

