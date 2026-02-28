Hà Nội

Xã hội

Nam thanh niên ở Quảng Trị giao nộp cá thể tê tê quý hiếm

Một người dân ở tỉnh Quảng Trị đã tự nguyên giao nộp cá thể tê tê quý hiếm cho cơ quan chức năng để thả về môi trường tự nhiên.

Hạo Nhiên

Ngày 28/2, thông tin từ Công an phường Đông Hà, (Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phối hợp tiếp nhận 1 cá thể tê tê do anh Phạm Xuân Hoan (SN 1996, ngụ khu phố 6) tự nguyện giao nộp.

Trước đó, khoảng 15h ngày 27/2, khi đi trên đường Điện Biên Phủ, đoạn qua khu phố 3 (phường Đông Hà), anh Phạm Xuân Hoan phát hiện con tê tê trên đường.

te-te-1772243996708289130329.jpg
Lực lượng chức năng tiếp nhận cá thể tê tê quý hiếm.

Biết đây là loài động vật thuộc danh mục nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, anh Hoan đã chủ động mang đến Công an phường Đông Hà để giao nộp.

Theo cơ quan chức năng, cá thể tê tê này nặng 2,5kg, loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm 1B trong Sách đỏ Việt Nam.

Ngay sau khi tiếp nhận, lực lượng chức năng tiến hành các bước xử lý theo quy định, đồng thời phối hợp với đơn vị chuyên môn để bàn giao, chăm sóc tái thả về môi trường tự nhiên.

>>> Mời độc giả xem thêm video thả cá thể cầy vòi mốc về tự nhiên.

