Xã hội

Đôi vợ chồng 11 năm được tín nhiệm thực hiện nghi thức Lễ Mật Trò Trám

Vợ chồng anh Chử Đức Chiến và chị Bùi Thị Thu Huyền được tín nhiệm giao nhiệm vụ thực hiện nghi thức "Linh tinh tình phộc" trong 11 năm liên tiếp.

Nguyễn Hinh

Tối 27/2 (tức đêm 11, rạng sáng 12 tháng Giêng năm Bính Ngọ), xã Phùng Nguyên (tỉnh Phú Thọ) tổ chức Lễ hội Trò Trám Xuân Bính Ngọ năm 2026 tại Miếu Trò - không gian tâm linh thiêng liêng gắn với đời sống văn hóa của nhân dân địa phương.

641557669-847651531629581-3752894802386351528-n.jpg
Lãnh đạo Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Phú Thọ cùng lãnh đạo địa phương dâng hương tại miếu Trò.

Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ cùng lãnh đạo các phòng chuyên môn của Sở tham dự lễ hội cùng đại diện lãnh đạo địa phương và đông đảo bà con nhân dân.

Lễ hội Trò Trám được tổ chức hằng năm vào đêm 11, rạng sáng 12 tháng Giêng, mang ý nghĩa cầu mùa, cầu phúc và sinh sôi nảy nở. Đây là lễ hội truyền thống đặc sắc, giàu giá trị nhân văn, mang đậm bản sắc văn hóa vùng Đất Tổ.

642289911-847652304962837-9172453438783367622-n.jpg
Trình diễn “Tứ dân chi nghiệp” - loại hình diễn xướng dân gian cổ truyền, tái hiện sinh động các ngành nghề trong xã hội xưa như sĩ, nông, công, thương thông qua các trò đi cày, cấy, câu cá, dệt lụa, làm mộc, dạy học…

Lễ hội Trò Trám gồm ba phần chính: phần lễ, phần diễn xướng dân gian và nghi lễ Mật. Sau chương trình văn nghệ là hoạt động trình trò “Tứ dân chi nghiệp” - loại hình diễn xướng dân gian cổ truyền, tái hiện sinh động các ngành nghề trong xã hội xưa như sĩ, nông, công, thương thông qua các trò đi cày, cấy, câu cá, dệt lụa, làm mộc, dạy học…

Các tiết mục được thể hiện mộc mạc, gần gũi nhưng giàu tính biểu đạt, phản ánh đời sống lao động và sinh hoạt của cư dân nông nghiệp.

642264240-847652771629457-4874140488310258201-n.jpg
Các cao niên trong làng thực hiện nghi thức tế lễ.

Tiếp đó là phần tế lễ của các cụ cao niên trong làng được tổ chức trang nghiêm theo đúng nghi thức cổ truyền.

Đúng 0h, nghi lễ Mật - nghi thức thiêng liêng nhất của lễ hội được tiến hành. Cụ Thủ từ thực hiện nghi thức rước và trao “Nõ - Nường”, hai vật tượng trưng cho yếu tố âm - dương trong tín ngưỡng phồn thực, cho đôi nam nữ được lựa chọn thực hiện nghi thức truyền thống “Linh tinh tình phộc”. Nghi lễ diễn ra theo trình tự cổ truyền, thể hiện ước vọng về sự sinh sôi, phát triển, mùa màng bội thu.

2024-02-21-00-04-img-1606-copy.jpg
Vợ chồng anh Chiến - chị Huyền lần thứ 11 làm nhiệm vụ thực hiện nghi thức "Linh tinh tình phộc".

Năm nay, lần thứ 11 vợ chồng anh Chử Đức Chiến và chị Bùi Thị Thu Huyền được người dân trong làng tín nhiệm giao nhiệm vụ thực hiện nghi thức "Linh tinh tình phộc".

642254612-847652244962843-8080963650069531304-n.jpg
Người dân, du khách thích thú khi theo dõi các hoạt động tại lễ hội.

Lễ hội Trò Trám Xuân Bính Ngọ năm 2026 diễn ra trang trọng, an toàn, tiết kiệm, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng Nhân dân và du khách thập phương.

