Khởi tố đối tượng lừa đảo bán Iphone chính hãng giá rẻ trên mạng

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tuấn (SN 1996, trú tại xã Đan Phượng, Hà Nội) cùng 3 đối tượng khác về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đối tượng Nguyễn Văn Tuấn.

Theo tài liệu điều tra, tháng 3/2021, Tuấn đã mua nhiều điện thoại iPhone 11 Promax 512G giả và nhờ chạy quảng cáo các bài viết đăng trên mạng xã hội về bán iPhone chính hãng, giảm giá từ 19,9 triệu đồng xuống còn 4,9 triệu đồng để nhiều người ham rẻ, đặt mua.

Khi khách hàng để lại số điện thoại, các đối tưởng sẽ liên hệ và giới thiệu, chào mời. Để khách tin tưởng, Tuấn cùng đồng phạm tự in các phiếu bảo hành, hóa đơn có thông tin của doanh nghiệp kinh doanh điện thoại uy tín, sau đó dán vào vỏ hộp của những chiếc điện thoại kém chất lượng.

Tuấn yêu cầu khách phải thanh toán, nhận hàng không được kiểm hàng. Chỉ khi khách đã thanh toán xong, mới được mở các hộp đựng điện thoại. Nếu khách hàng phát hiện là điện thoại giả, Tuấn sẽ tìm cách thoái thác và cắt liên hệ. Bằng thủ đoạn này, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại trên cả nước.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội thông báo ai là bị hại của hành vi trên, đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, địa chỉ số 3/1 Phan Đình Phùng, xã Đan Phượng, Hà Nội hoặc liên hệ đồng chí Đoàn Thanh Tùng - Điều tra viên thụ lý, số điện thoại 0968193196 để trình báo và hướng dẫn giải quyết theo quy định.

