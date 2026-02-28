Loài chim hiếu chiến có tập tính sinh sản kỳ lạ nhất thế giới

Hà Nội

Kho tri thức

Giữa những vùng đầm lầy và đồng cỏ ngập nước Âu - Á, chim dẽ lớn (Philomachus pugnax) gây ấn tượng mạnh bởi tập tính sinh sản độc đáo có 1-0-2.

T.B (tổng hợp)
Tên khoa học gắn với hành vi “chiến đấu”. Chim dẽ lớn có tên loài “pugnax” nghĩa là “hiếu chiến” trong tiếng Latin, phản ánh tập tính con trống thường xuyên giao đấu để giành quyền tiếp cận con mái vào mùa sinh sản. Ảnh: Pinterest.
Con trống thay lông ngoạn mục. Vào mùa sinh sản, con trống phát triển bộ lông cổ xòe rộng như chiếc bờm với màu sắc đa dạng từ trắng, đen đến nâu đỏ. Mỗi cá thể có hoa văn gần như độc bản. Ảnh: Pinterest.
Hành vi trình diễn tập trung. Chúng tụ họp tại các bãi đất trống, nơi con trống phô diễn và đấu nhau trước sự quan sát của con mái. Đây là một trong những hệ thống giao phối đặc biệt nhất ở chim nước. Ảnh: Pinterest.
Chiến thuật sinh sản đa dạng. Không chỉ có trống “chiến binh”, loài này còn có các cá thể trống “vệ tinh” và “giả mái”, áp dụng chiến thuật khác nhau để tăng cơ hội sinh sản trong cùng một bãi giao phối. Ảnh: Pinterest.
Kích thước và giới tính chênh lệch rõ rệt. Con trống lớn và sặc sỡ hơn nhiều so với con mái. Sự khác biệt này là ví dụ điển hình của chọn lọc giới tính trong tiến hóa. Ảnh: Pinterest.
Phân bố rộng khắp Âu – Á. Chim dẽ lớn sinh sản ở Bắc Âu và Siberia, sau đó di cư xuống châu Phi, Nam Á hoặc Tây Âu để tránh mùa đông khắc nghiệt. Ảnh: Pinterest.
Thức ăn linh hoạt theo mùa. Chúng ăn côn trùng, giun và động vật không xương sống trong mùa sinh sản, nhưng có thể chuyển sang hạt và thực vật khi di cư hoặc trú đông. Ảnh: Pinterest.
Đối mặt với suy thoái môi trường sống. Sự mất mát vùng đất ngập nước và thay đổi nông nghiệp đã khiến quần thể chim dẽ lớn ở nhiều nơi suy giảm, làm nổi bật nhu cầu bảo tồn các hệ sinh thái đầm lầy. Ảnh: Pinterest.
