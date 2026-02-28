Hà Nội

Xã hội

Cháy lớn tại kho nệm mút ở TP HCM, cột khói cao hàng trăm mét

Kho nệm mút rộng khoảng 500m2 trên địa bàn xã Củ Chi, TP HCM xảy ra cháy lớn khiến khu dân cư náo loạn.

Theo Tuấn Kiệt/Vietnamnet

Đến 17h30 ngày 28/2, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07) Công an TPHCM vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan khống chế đám cháy lớn xảy ra tại một kho nệm mút rộng khoảng 500m2 trên địa bàn xã Củ Chi.

z7573834314786-3a8193aa12ecdfeb4895ac71ec7ecbf5.jpg
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: NT

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy bùng phát vào khoảng 15h cùng ngày tại kho nệm mút thuộc ấp Bến Đò 1, nằm trong con hẻm gần đường Lê Thị Ngót.

Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng do gặp phải các vật liệu dễ cháy, tạo nên cột khói đen cao hàng trăm mét.

Phát hiện vụ việc, người dân xung quanh đã hô hoán và dập lửa. Tuy nhiên, sức nóng dữ dội cùng mùi khét khiến nhiều người hoảng sợ, phải nhanh chóng di tản khỏi khu vực nguy hiểm.

z7573834318037-e56a73589e196c20f23e1bfe50adca9b.jpg
Khói đen bốc cuồn cuộn. Ảnh: NT

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TPHCM đã huy động nhiều phương tiện chuyên dụng và hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Các mũi chữa cháy được triển khai từ nhiều hướng nhằm khống chế, ngăn không để ngọn lửa lan rộng sang các khu vực lân cận.

Đại diện UBND xã Củ Chi cho biết vụ cháy không gây thiệt hại về người. Hiện công tác chữa cháy vẫn đang được lực lượng chức năng triển khai.

Nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại cụ thể đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

#kho nệm mút #cột khói #cháy lớn #TPHCM #Cháy lớn kho nệm mút ở TPHCM

Ra đầu thú sau 19 năm trốn truy nã

Ra đầu thú sau 19 năm trốn truy nã

Sau khi gây án, Thạch Mi Na (TP Cần Thơ) đã bỏ trốn khỏi địa phương, không chấp hành yêu cầu làm việc của cơ quan Công an, gây khó khăn cho công tác điều tra.

