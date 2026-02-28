Hà Nội

Xã hội

Tháo dỡ các biển báo hạn chế tốc độ bất hợp lý trên quốc lộ 19

Sau khi tháo các biển báo, hiện trạng tổ chức giao thông tại các vị trí trên bảo đảm không phát sinh bất cập hoặc ảnh hưởng đến an toàn giao thông trên tuyến.

Hà Ngọc Chính

Sáng 28/2, đại diện Công ty BOT 36.71 (Tổng Công ty 36, Bộ Quốc phòng) cho biết, đã tháo dỡ các biển hạn chế tốc độ 40 km/h bất hợp lý trên tuyến quốc lộ 19, thuộc doanh nghiệp quản lý.

Cụ thể, Công ty BOT 36.71 tháo dỡ 12 biển báo giao thông về hạn chế tốc độ tối đa tại 3 vị trí khu vực trường học trên đoạn quốc lộ 19 (thuộc đoạn Km 17+054 đến Km 50+00) qua địa bàn khu vực thị xã An Nhơn (cũ) và huyện Tây Sơn (cũ) do đơn vị quản lý.

Các vị trí khu vực trường học này gồm: Trường THPT số 3 An Nhơn (phường An Nhơn Nam), Trường THCS Bùi Thị Xuân (xã Tây Sơn), Trường THCS Mai Xuân Thưởng (xã Bình Phú).

da-thao.jpg
Tháo dỡ biển hạn chế tốc độ trên quốc lộ 19 (Km 26+200) đoạn qua địa bàn phường An Nhơn Nam. Ảnh: ĐVCC

Tại 3 vị trí trên, đơn vị đã tháo bỏ 6 biển báo hạn chế tốc độ 40 km/h (biển báo P.127) và 6 biển báo hết hạn chế tốc độ tối đa (biển báo DP.134).

Đối với đoạn quốc lộ 19, từ Km 108+00 đến Km 131+300, kết quả khảo sát cho thấy không còn tồn tại biển báo hạn chế tốc độ bất hợp lý.

Trước đó, tiếp thu phản ánh của người dân, UBND tỉnh Gia Lai đã yêu cầu các cơ quan chức năng rà soát các biển hạn chế tốc độ bất hợp lý trên quốc lộ 19. Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai có văn bản đôn đốc các đơn vị quản lý tuyến quốc lộ 19 tháo dỡ các biển hạn chế tốc độ bất hợp lý.

#UBND tỉnh Gia Lai #tháo bỏ 6 biển báo #Công ty BOT 36.71 #tháo dỡ các biển hạn chế tốc độ #thị xã An Nhơn (cũ) #huyện Tây Sơn (cũ)

