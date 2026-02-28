Hà Nội

Xã hội

Trưng cầu giám định thương tích người mẹ bị con trai hành hung tối mùng 3 Tết

Công an Nghệ An đang trưng cầu giám định thương tích người mẹ bị con trai hành hung vào tối mùng 3 Tết để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thanh Hà

Ngày 28/2, thông tin từ Công an xã Nghĩa Khánh (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị đang phối hợp các đơn vị chức năng xác minh vụ việc một người đàn ông hành hung mẹ ruột và chị gái xảy ra trên địa bàn vào tối 19/2 (tức mùng 3 Tết).

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra tại một gia đình ở xóm Cuông, xã Nghĩa Khánh, tỉnh Nghệ An. Thời điểm trên, người đàn ông được cho là đã dùng cần câu bằng nhựa đánh nhiều lần vào người chị gái và mẹ ruột đang ngồi trên giường, đồng thời liên tục chửi bới.

d1-01.jpg
Hình ảnh người đàn ông ở xã Nghĩa Khánh (Nghệ An) cầm dao chĩa vào mẹ và chị gái vào đêm mùng 3 Tết. Ảnh cắt từ clip

Chưa dừng lại, người này còn cầm dao bầu chỉ về phía hai nạn nhân và buông lời đe dọa. Phát hiện camera an ninh trong nhà đang ghi hình, người đàn ông đã dùng dao chém làm hỏng thiết bị.

Thông tin từ lãnh đạo UBND xã Nghĩa Khánh cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn nội bộ gia đình. Trong quá trình can ngăn, người mẹ bị thương ở tay phải và phải đến cơ sở y tế điều trị.

image.jpg
Cơ quan chức năng đã trưng cầu giám định thương tích đối với người mẹ.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã lấy lời khai những người liên quan, đồng thời trưng cầu giám định thương tích để có căn cứ xử lý theo quy định pháp luật.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

>>> Mời quý độc giả xem video: Xử phạt đối tượng đưa tin sai sự thật. Nguồn THĐT

