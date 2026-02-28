Hà Nội

Xã hội

Bắt nhóm thiếu niên truy sát bạn giữa rừng keo, 1 người tử vong tại chỗ

Từ mâu thuẫn cá nhân, nhóm thiếu niên ở Thanh Hóa đã truy đuổi, hành hung bạn khiến một người tử vong. 5 đối tượng đã bị tạm giữ để điều tra.

Thanh Hà

Ngày 28/2, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự 5 đối tượng để điều tra về hành vi "Giết người" và "Gây rối trật tự công cộng".

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Phạm Linh D (SN 2006), Lê Anh Kh (SN 2008), Bùi Minh H (SN 2008), Trần Văn Kh (SN 2007) và Lê Mạnh H (SN 2004). Tất cả cùng trú tại xã Linh Sơn, đều đang ở độ tuổi ngồi trên ghế nhà trường.

screenshot-20260228-134701-gallery.jpg
Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Trước đó, trưa ngày 26/2, sau khi cả nhóm dự tiệc liên hoan trở về. Đến khoảng 19h tối, tại ngã ba đường vào thôn Oi (xã Linh Sơn), nhóm của D chạm mặt L.T.H (SN 2008) và L.V.T (SN 2010) đang điều khiển xe máy đi ngược chiều.

Nhận ra L.T.H là người "có mâu thuẫn" từ trước, Bùi Minh H lập tức hô hào cả nhóm quay xe, truy đuổi bằng được hai nạn nhân.

Khi đến đoạn đường liên thôn vắng vẻ, xung quanh là rừng keo không có nhà dân, nhóm đối tượng đã ép xe, bao vây và dùng đủ mọi vật dụng từ mũ bảo hiểm đến cành cây để hành hung hai thiếu niên.

Trong đó, Phạm Linh D đã rút dao bấm đâm thẳng vào ngực trái của L.T.H, khiến nạn nhân gục xuống và tử vong tại chỗ.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Xã hội

Lật thuyền khi đi xem đua ghe, 2 mẹ con tử vong thương tâm

Chiếc thuyền chở 11 người đi xem đua ghe ở lễ hội cầu ngư làng Thai Dương Hạ (TP Huế) bất ngờ bị lật chìm, khiến hai mẹ con tử vong.

Trước đó, sáng 28/2, hàng nghìn người tập trung về cửa biển Thuận An (TP Huế) để xem đua ghe tại lễ hội cầu ngư làng Thai Dương Hạ.

Trong quá trình di chuyển trên phá Tam Giang theo dõi giải đua, thuyền chở 11 người dân ở phường Thuận An bất ngờ bị lật.

Xã hội

Đô vật tử vong sau chấn thương nghiêm trọng tại hội vật Hà Nội

Một đô vật không may gặp chấn thương nghiêm trọng trong lúc thi đấu tại hội vật ở xã Kim Anh (Hà Nội) và tử vong sau đó. Vụ việc khiến nhiều người chứng kiến bàng hoàng.

Ngày 27/2, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại sự cố xảy ra trong một trận đấu vật cổ truyền tại xã Kim Anh. Theo nội dung video, trong quá trình thi đấu, một đô vật bất ngờ gặp nạn sau pha ra đòn, nằm bất động trên sới vật.

do-vat.jpg
Hình ảnh về vụ việc. Ảnh: Cắt từ clip
Xã hội

Nam sinh lớp 9 ở Hà Nội rơi từ tầng cao chung cư xuống đất tử vong

Tại chung cư trong Khu tái định cư Đông Hội, xã Đông Anh, Hà Nội, một nam sinh lớp 9 rơi từ tầng 16 xuống đất và tử vong.

Ngày 27/2, Công an xã Đông Anh, TP Hà Nội cho biết, sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý theo quy định, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nam sinh cho gia đình lo hậu sự.

1.jpg
Khu vực nơi xảy ra sự việc.
