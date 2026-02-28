Bắt nhóm thiếu niên truy sát bạn giữa rừng keo, 1 người tử vong tại chỗ

Từ mâu thuẫn cá nhân, nhóm thiếu niên ở Thanh Hóa đã truy đuổi, hành hung bạn khiến một người tử vong. 5 đối tượng đã bị tạm giữ để điều tra.

Ngày 28/2, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự 5 đối tượng để điều tra về hành vi "Giết người" và "Gây rối trật tự công cộng".

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Phạm Linh D (SN 2006), Lê Anh Kh (SN 2008), Bùi Minh H (SN 2008), Trần Văn Kh (SN 2007) và Lê Mạnh H (SN 2004). Tất cả cùng trú tại xã Linh Sơn, đều đang ở độ tuổi ngồi trên ghế nhà trường.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Trước đó, trưa ngày 26/2, sau khi cả nhóm dự tiệc liên hoan trở về. Đến khoảng 19h tối, tại ngã ba đường vào thôn Oi (xã Linh Sơn), nhóm của D chạm mặt L.T.H (SN 2008) và L.V.T (SN 2010) đang điều khiển xe máy đi ngược chiều.

Nhận ra L.T.H là người "có mâu thuẫn" từ trước, Bùi Minh H lập tức hô hào cả nhóm quay xe, truy đuổi bằng được hai nạn nhân.

Khi đến đoạn đường liên thôn vắng vẻ, xung quanh là rừng keo không có nhà dân, nhóm đối tượng đã ép xe, bao vây và dùng đủ mọi vật dụng từ mũ bảo hiểm đến cành cây để hành hung hai thiếu niên.

Trong đó, Phạm Linh D đã rút dao bấm đâm thẳng vào ngực trái của L.T.H, khiến nạn nhân gục xuống và tử vong tại chỗ.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.