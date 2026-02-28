Ngăn chặn kịp thời 5 nữ sinh 14 tuổi bị dụ dỗ đi làm thuê ở Tuyên Quang

Công an tỉnh Tuyên Quang đã cứu 5 nữ sinh bị dụ dỗ rời địa phương để đi làm thuê qua mạng xã hội, đảm bảo an toàn cho các em.

Ngày 28/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng chức năng kịp thời ngăn chặn 5 học sinh (14 tuổi) bị dụ dỗ rời khỏi địa phương để đi làm thuê.

Các em học sinh được bàn giao cho gia đình và nhà trường để tiếp tục học tập.

Thông tin ban đầu, khoảng 9h ngày 26/8, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tin báo từ Công an xã Minh Tân về việc 5 học sinh trên địa bàn bị một đối tượng lạ sử dụng mạng xã hội rủ rê xuống tỉnh Bắc Ninh làm việc. Thời điểm phát hiện sự việc, các em đã rời trường học, bắt xe khách di chuyển xuống Hà Nội. Nhận định vụ việc có dấu hiệu dụ dỗ, lôi kéo trẻ em tham gia lao động khi chưa đủ tuổi theo quy định pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ xâm hại đến sức khỏe, tinh thần và tương lai của các em, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo khẩn trương xác minh, truy tìm.

Quá trình rà soát gặp nhiều khó khăn do các em còn nhỏ tuổi, không mang theo phương tiện liên lạc và có tâm lý e ngại, tránh liên hệ với gia đình. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 21h30 cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường Hà Nam 2 (tỉnh Ninh Bình) xác định được vị trí của 5 học sinh tại phường Hà Nam 2 và kịp thời đưa các em trở về an toàn.

Hiện, các em đã được bàn giao cho gia đình và nhà trường để tiếp tục học tập. Vụ việc là lời cảnh báo đối với phụ huynh, nhà trường về nguy cơ trẻ vị thành niên bị lôi kéo qua không gian mạng, đặc biệt trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng phổ biến.

