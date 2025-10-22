Hà Nội

Xã hội

Bắt tạm giam cán bộ Phòng Kinh tế xã ở Lào Cai về tội nhận hối lộ

Công an tỉnh Lào Cai vừa bắt tạm giam Đinh Thị Diệu Hoa, hiện là công chức Phòng Kinh tế UBND xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai về tội nhận hối lộ.

Gia Đạt

Ngày 22/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đinh Thị Diệu Hoa, SN 1991, trú tại xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, hiện là công chức Phòng Kinh tế UBND xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai về tội nhận hối lộ. Đồng thời tiến hành khám xét nơi làm việc và chỗ ở của bị can.

1-608978.jpg
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đinh Thị Diệu Hoa về tội nhận hối lộ.

Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, khi còn công tác tại Phòng Tài chính huyện Bắc Hà (trước sáp nhập), Đinh Thị Diệu Hoa được giao nhiệm vụ là "kế toán chuyên quản 19 UBND xã, thị trấn; Tổng hợp thu chi và các chế độ, báo cáo liên quan đến mảng ngân sách xã, trong đó có UBND xã Nậm Lúc" từ đầu năm 2020 đến ngày 19/6/2021.

Do vậy, Hoa có nhiệm vụ thực hiện tổng hợp thu, chi; thẩm định quyết toán ngân sách năm 2020 của UBND xã Nậm Lúc, tham mưu cho Phòng Tài chính huyện Bắc Hà quyết toán ngân sách năm 2020 của UBND xã Nậm Lúc.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đinh Thị Diệu Hoa phát hiện UBND xã Nậm Lúc chi sai nguồn tiền lương đã được cấp năm 2020 nhưng vẫn tham mưu cho Phòng Tài chính kế hoạch huyện Bắc Hà ra thông báo quyết toán ngân sách năm 2020 của UBND xã Nậm Lúc là đúng quy định nhằm mục đích nhận hối lộ 20 triệu đồng từ Phạm Thị Mai (là kế toán của UBND xã Nậm Lúc).

Ngoài số tiền 20 triệu đồng Đinh Thị Diệu Hoa nhận hối lộ trên, Phạm Thị Mai còn tố giác Đinh Thị Diệu Hoa nhận hối lộ nhiều lần với tổng số tiền là 346 triệu đồng.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của đối tượng, đồng thời tiến hành mở rộng điều tra, xác minh đối với các tổ chức, cá nhân khác có liên quan, đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật.

