Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắt nữ giám đốc công ty sản xuất hơn 2,7 triệu lít dầu ăn giả

Lực lượng chức năng Nghệ An vừa bắt tạm giam nữ Giám đốc Công ty TNHH Thương mại An Thịnh Food, về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".

Thanh Hà

Ngày 21/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phan Thị Mai (SN 1977, trú tại xã Thuần Trung, tỉnh Nghệ An) về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".

anh-1.png
Đối tượng Phan Thị Mai tại cơ quan Công an.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, đầu tháng 6/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện trên địa bàn huyện Đô Lương có dấu hiệu sản xuất hàng giả là thực phẩm. Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế xác lập chuyên án để tập trung lực lượng và phương tiện nhằm đấu tranh, triệt phá trong thời gian sớm nhất.

Ngày 17/6/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế tiến hành kiểm tra đột xuất công ty TNHH Thương mại An Thịnh Food (địa chỉ: xóm 6 Thị Trấn, xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An) do Phan Thị Mai làm Giám đốc, người đại diện theo pháp luật.

anh-hai.png
Lực lượng chức năng thu giữ gần 4.000 thùng (can) dầu ăn thực vật nhãn hiệu Keva Gold.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 3.934 can dầu ăn thực vật nhãn hiệu Keva Gold, tổng khối lượng 37.618 lít, được xác định do chính công ty này sản xuất.

Theo tài liệu điều tra, công ty TNHH Thương mại An Thịnh Food được Phan Thị Mai thành lập ngày 26/3/2024, ngành nghề đăng ký chính là sản xuất dầu, mỡ động thực vật. Sau khi đi vào hoạt động, Mai đã tổ chức xây dựng nhà xưởng, mua máy móc, nguyên liệu, thuê nhân công để sản xuất dầu ăn mang thương hiệu Keva Gold bán ra thị trường.

anh-3.png
Kết quả giám định xác định, toàn bộ số dầu ăn này là hàng giả, với hàm lượng Natri thực tế chỉ dưới 0,3 mg/100g, tương đương chưa đến 1,3% so với chỉ tiêu công bố trên nhãn.

Tuy nhiên, vì mục đích trục lợi, với vai trò là người chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất dầu thực vật (dầu cọ) của công ty TNHH Thương mại An Thịnh Food, Phan Thị Mai đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm qua mắt lực lượng chức năng, gây không ít khó khăn cho công tác phát hiện, đấu tranh, xử lý.

Cụ thể, Mai đã chỉ đạo sản xuất dầu ăn không bổ sung Vitamin A theo quy định pháp luật nhưng vẫn in trên nhãn mác sản phẩm thông tin "được tăng cường Vitamin A" nhằm đánh lừa người tiêu dùng và nâng cao giá trị thương mại. Đồng thời, Mai không thực hiện việc thu hồi các sản phẩm đã lưu thông trên thị trường.

Kết quả giám định chuyên môn xác định, sản phẩm của công ty thể hiện trên nhãn hàng hóa có chỉ tiêu Natri 23,7 mg/100g, trong khi thực tế hàm lượng chỉ dưới 0,3 mg/100g, tương đương chưa đến 1,3% so với công bố. Toàn bộ số dầu ăn do An Thịnh Food sản xuất được xác định là hàng giả.

Từ tháng 4/2024 đến thời điểm bị kiểm tra, bắt giữ, Công ty TNHH thương mại An Thịnh Food đã sản xuất hơn 2,7 triệu lít dầu ăn, trị giá khoảng 75 tỷ đồng, cung cấp cho các đại lý, khách hàng trên địa bàn Nghệ An và nhiều tỉnh miền Trung như Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Phú Yên…

Hiện, vụ việc đang được Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An đề nghị: những tổ chức, cá nhân nào đã từng mua dầu ăn thực vật của Công ty TNHH An Thịnh Food sản xuất thì liên hệ với Trung tá Nguyễn Hà Dũng (điều tra viên Phòng Cảnh sát kinh tế, SĐT: 0986.456.786) để phối hợp cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án.

>>> Mời độc giả xem thêm video Thủ phủ sản xuất thực phẩm cho trẻ em giả, nhái:

(Nguồn: VTV1)
#Nghệ An #dầu ăn #tạm giam #hàng giả #Giám đốc #khởi tố

Bài liên quan

Xã hội

Thủ tướng gửi thư khen Công an Phú Thọ triệt phá hàng triệu bình chữa cháy giả

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa gửi thư biểu dương Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán bình chữa cháy giả quy mô lớn.

Ngày 15/10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa gửi thư khen Công an tỉnh Phú Thọ, biểu dương những chiến công xuất sắc của lực lượng Công an tỉnh trong thời gian qua. Đặc biệt là thành tích triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán bình chữa cháy giả quy mô lớn tại Công ty TNHH Công nghiệp Tomoken Việt Nam.

Trong thư Thủ tướng viết, thời gian vừa qua, Công an tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác, đấu tranh trấn áp hiệu quả các loại tội phạm, triệt phá nhiều đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả…

Xem chi tiết

Xã hội

Phát hiện hàng loạt dầu thực vật kém chất lượng, hàng giả

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa phát đi thông báo cảnh báo về lượng lớn dầu thực vật kém chất lượng, hàng giả gây ảnh hưởng sức khoẻ cho người tiêu dùng.

Theo đó, căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12; Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ; và văn bản số 4925/CV-CSKT ngày 24/9/2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên về việc thông báo, tuyên truyền liên quan đến sản phẩm dầu thực vật kém chất lượng, hàng giả.

anh-chup-man-hinh-2025-10-15-luc-092051.png
Ảnh minh hoạ.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

EVN khôi phục điện cho hai xã ngập nặng của Thái Nguyên

EVN khôi phục điện cho hai xã ngập nặng của Thái Nguyên

Trước tình hình ảnh hưởng do mưa lũ, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đã khẩn trương vào cuộc, họ không chỉ mang trên vai nhiệm vụ khôi phục điện, mà còn mang đến niềm tin và sự sẻ chia cho người dân vùng ngập tại hai xã Trung Giã và Đa Phúc (tỉnh Thái Nguyên).