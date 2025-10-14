Khởi tố 5 đối tượng vụ tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ tại TP HCM

Cơ quan chức năng đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam 5 đối tượng liên quan đến vụ tử vong sau dao kéo, tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thẩm mỹ Paris.

Từ trái qua, các đối tượng: Phạm Thị Quyên, Bùi Đức Nhiên, Nguyễn Thạch Thảo Nguyên, Nguyễn Hoàng Thái Dương, Nguyễn Minh Dũng. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, ngày 29/5, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP.HCM, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh xảy ra tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thẩm mỹ Paris, khiến chị P.T.T.D. (sinh năm 1993) tử vong.

Bước đầu xác định, ngày 28/5, chị P.T.T.D. đến Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thẩm mỹ Paris để thực hiện dịch một số dịch vụ thẩm mỹ. Sau khi được tư vấn, bệnh viện đã bố trí ê kíp phẫu thuật gồm các cá nhân: Bùi Đức Nhiên, Nguyễn Minh Dũng, Nguyễn Thạch Thảo Nguyên, Phạm Thị Quyên và Nguyễn Hoàng Thái Dương. Trong quá trình phẫu thuật, chị D. có biểu hiện suy tuần hoàn, suy hô hấp và được chuyển đến Bệnh viện Thống Nhất cấp cứu, nhưng đã tử vong sau đó.

Quá trình điều tra, xác minh cho thấy, trong ê kíp phẫu thuật trên có nhiều sai phạm về điều kiện hành nghề. Trong đó, Bùi Đức Nhiên và Phạm Thị Quyên là bác sĩ, điều dưỡng không đăng ký hành nghề khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Paris; Nguyễn Hoàng Thái Dương không có chứng chỉ hành nghề và không được đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) xác định các thành viên ê kíp phẫu thuật đã vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, là nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị D.

Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Đức Nhiên, Nguyễn Minh Dũng, Nguyễn Thạch Thảo Nguyên, Phạm Thị Quyên và Nguyễn Hoàng Thái Dương để điều tra về tội “Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh” theo quy định của pháp luật.

Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng. Công an TP.HCM tiếp tục làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định, bảo đảm tính răn đe và quyền lợi hợp pháp của người dân.