Bắt quả tang 2 phương tiện chở cát lậu ở Quảng Trị

Đang vận chuyển lượng lớn cát không rõ nguồn gốc đi tiêu thụ, Lê Quốc Việt và Phạm Thị Thủy đã bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ.

Ngày 25/11, thông tin từ Công an xã Quảng Ninh (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 2 phương tiện vận chuyển hơn 33m3 cát không rõ nguồn gốc.

Lực lượng Công an kiểm tra tàu chở cát lậu.

Trước đó, vào khoảng 20h25 ngày 23/11, trong quá trình tuần tra tại thôn Trần Xá, Tổ công tác Công an xã Quảng Ninh phát hiện Lê Quốc Việt (SN 1974, trú thôn Bình Minh, xã Quảng Ninh) đang điều khiển tàu vận chuyển khoảng 30 m³ cát không rõ nguồn gốc.

Đến khoảng 22h cùng ngày, tại thôn Trường Niên, Công an xã Quảng Ninh tiếp tục phát hiện bà Phạm Thị Thủy (SN 1978, trú thôn Phú Lộc, xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị) có hành vi vận chuyển trái phép hơn 3 m³ cát không có hoá đơn chứng từ.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video khởi tố ổ nhóm khai thác cát trái phép trên sông Hồng: