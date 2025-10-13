Bắt khẩn cấp đối tượng cướp giật dây chuyền vàng ở Lâm Đồng

Lợi dụng sơ hở của chủ quán photo, đối tượng D.Q.T (Đồng Nai) đã bất ngờ giật sợi dây chuyền vàng rồi nhanh chóng lên xe tẩu thoát.

Ngày 13/10, thông tin từ Công an xã Đức Linh (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng D.Q.T, (SN 2002, trú phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai) để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, khoảng 12h20 ngày 12/10, bà P.T.H (SN 1948, trú tại xã Đức Linh, tỉnh Lâm Đồng) đến Công an xã Đức Linh trình báo việc bị một nam thanh niên giật sợi dây chuyền vàng đang đeo trên cổ.

Đối tượng gây án được camera an ninh ghi lại.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11h59 ngày 12/10, khi bà H. đang trông coi cửa hàng văn phòng phẩm của gia đình, một thanh niên đeo khẩu trang điều khiển xe mô tô đến hỏi in ấn, photo tài liệu. Lợi dụng lúc bà H. cúi xuống mở máy photo, đối tượng bất ngờ giật sợi dây chuyền vàng rồi nhanh chóng lên xe tẩu thoát.

Nhận được tin báo, Công an xã Đức Linh đã triển khai lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ truy xét nghi phạm gây án.

Đến 14h cùng ngày, lực lượng công an đã xác định và bắt khẩn cấp đối tượng thực hiện vụ cướp giật tài sản là D.Q.T, (SN 2002, trú phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai).

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

