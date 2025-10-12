Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Hot girl người Lào mất iPhone 17, công an tìm lại chỉ sau một giờ ở Hà Nội

Một nữ du học sinh người Lào bị mất iPhone 17 khi tham gia lễ hội văn hóa ở Ba Đình, Hà Nội, khoảng 1 giờ đồng hồ sau, Công an đã tìm lại được điện thoại.

Gia Đạt

Ngày 12/10, Công an TP Hà Nội cho biết đã tìm thấy và trao trả chiếc điện thoại iPhone 17 cho cô Maysaa, một du học sinh người Lào. Trước đó, vào khoảng 20h tối 11/10, cô Maysaa đã đến Công an phường Ba Đình trình báo về việc bị mất điện thoại khi tham gia Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất, tổ chức tại Khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long (phường Ba Đình).

capture.png
Cô Maysaa nhận lại tài sản bị thất lạc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Ba Đình đã phân công cán bộ tổ chức xác minh, làm rõ. Đến 21h cùng ngày, được sự hỗ trợ của người dân, Công an phường đã tìm thấy điện thoại và làm thủ tục trao trả cho cô Maysaa.

Cô Maysaa sau đó đã cập nhật thông tin trên trang Facebook cá nhân có gần 1 triệu người theo dõi, xúc động nói: "Em cảm ơn các anh Công an phường Ba Đình rất nhiều. Sau 3-4 tiếng tìm kiếm, điện thoại em đã thấy rồi. Em không biết phải nói gì, thật sự các anh công an quá xuất sắc, tuyệt vời".

Được biết, Maysaa tên đầy đủ là Maysaa Bouavone Phanthaboouasy (SN 2001), là một du học sinh Lào nói thành thạo tiếng Việt và rất thành công trong phát triển nội dung trên nền tảng TikTok.

>>> Xem thêm video: Ngăn chặn vụ giả danh Công an lừa đảo hơn 3 tỷ đồng

Nguồn: ĐTHĐT.
#Lào #iPhone 17 #Hà Nội #công an #mất trộm điện thoại #du học sinh

Bài liên quan

Xã hội

Điều tra vụ hai tàu cá bị chìm khiến 4 người tử vong ở Quảng Trị

Công an tỉnh Quảng Trị đang thụ lý, giải quyết tin báo về vụ việc có dấu hiệu tội phạm trong vụ 2 tàu cá bị chìm khiến 9 người thương vong và mất tích.

Ngày 11/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đang thụ lý, giải quyết tin báo về vụ việc có dấu hiệu tội phạm “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường thủy”, xảy ra tại khu vực cửa biển sông Gianh, phường Bắc Gianh vào tối 28/9.

Theo kết quả xác minh ban đầu, khoảng 20h ngày 28/9, do ảnh hưởng của bão số 10 đổ bộ vào đất liền, hai tàu cá số hiệu BV-92756-TS và BV-92754-TS đang neo đậu tại cửa sông Gianh thì bị đứt dây neo, trôi dạt và chìm. Cả hai tàu đều có thân vỏ bằng gỗ, dài hơn 20 m, công suất 420 CV, do nhóm ngư dân từ các tỉnh, thành phố phía Nam điều khiển ra vùng biển miền Trung khai thác hải sản.

Xem chi tiết

Xã hội

Sẵn sàng Khai hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025

Lễ tưởng niệm 725 năm ngày mất Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, Khai hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc sẽ diễn ra vào tối ngày 12/10.

Tối 10/10, tại Khu di tích đền Kiếp Bạc (phường Trần Hưng Đạo), Ban Tổ chức Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025 đã tổ chức tổng duyệt chương trình Lễ tưởng niệm 725 năm ngày mất Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, Khai hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc.

Ông Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025, dự và chỉ đạo buổi tổng duyệt.Cùng tham dự có các ông Nguyễn Quang Phúc, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội; Bùi Văn Thăng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; Nguyễn Minh Hùng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Lễ hội cùng các thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng nghệ thuật và các đơn vị liên quan.

Xem chi tiết

Xã hội

Tìm thấy thi thể người đàn ông sau 2 ngày mất tích

Sau 2 ngày mất tích, thi thể ông N.N.C (TP Huế) được phát lực lượng chức năng và người dân phát hiện nổi trên sông Bồ đoạn gần cầu Thanh Lương.

Ngày 10/10, theo thông tin từ UBND phường Phong Điền (TP.Huế) cho biết, sau 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể ông N.N.C (SN 1958, trú tổ dân phố Trạch Thượng 1, phường Phong Điền) trên sông Bồ.

Trước đó, vào khoảng 2h ngày 8/10, ông N.N.C rời nhà bằng xe máy và sau đó mất tích.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Pháp luật kiến tạo phát triển thay đổi về triết lý lập pháp

Pháp luật kiến tạo phát triển thay đổi về triết lý lập pháp

Việc chuyển hướng sang pháp luật kiến tạo phát triển không chỉ là một cuộc cải cách luật pháp mà còn là một cuộc cách mạng về tư duy quản lý nhà nước, thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc xây dựng một "cơ chế phục vụ" doanh nghiệp và người dân, thay vì để họ "đi xin".