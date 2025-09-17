Chú cháu 'dắt' nhau vào tù vì cướp giật điện thoại

Để có tiền tiêu xài, Đường Minh Tiến (TP Huế) đã khởi xướng, rủ rê cháu ruột mình đi tìm “con mồi” nhằm cướp giật tài sản.

Ngày 17/9, Toà án Nhân dân khu vực 1 - Huế đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Cướp giật tài sản” đối với 2 bị cáo Đường Minh Tiến (SN 1991) và Đường Minh Tuân (SN 2003, cùng trú tại TP Huế).

Theo cáo trạng, từ ngày 26 đến 27/3/2025, Đường Minh Tiến và Đường Minh Tuân (cháu ruột của bị cáo Tiến) đã bàn bạc, cùng nhau thực hiện 2 vụ cướp giật điện thoại với tổng giá trị 10,5 triệu đồng.

Cụ thể, vào khoảng 19h30 ngày 26/3/2025, Tuân điều khiển xe mô tô (xe Tiến thuê của một người quen), chở Tiến đi dạo quanh các tuyến đường nội thành Huế. Khi đến đoạn đường An Dương Vương (trước bến xe phía Nam), Tiến phát hiện chị Phạm Nguyễn Cẩm Tú (SN 2009) đang điều khiển xe đạp điện, trên hộc xe có để một điện thoại, nên đã chỉ đạo Tuân: “Đi theo bé gái này để giật điện thoại bán kiếm tiền tiêu”.

Hai bị cáo tại phiên toà.

Đến khoảng 21h30 cùng ngày, khi chị Tú di chuyển đến đoạn giao giữa đường Võ Trác và đường Sóng Hồng (phường Hương Thủy), Tuân áp sát xe của chị Tú, để Tiến giật nhanh chiếc điện thoại rồi cả hai tăng ga bỏ chạy.

Tiếp đó, khoảng 1h ngày 27/3/2025, Tiến điều khiển xe mô tô trên, chở Tuân đi trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (phường An Cựu). Khi thấy chị Nguyễn Bảo Khánh (SN 2006) đang chạy xe máy, túi quần sau hở ra một phần điện thoại, Tiến quay xe bám theo.

Khi đến đoạn vắng, Tiến tăng tốc, áp sát bên phải xe chị Khánh rồi nhanh tay giật chiếc điện thoại khỏi túi quần nạn nhân. Sau đó, cả hai nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Công an TP Huế khẩn trương vào cuộc điều tra. Đến ngày 28/3/2025, lực lượng chức năng đã bắt giữ Tiến và Tuân, thu giữ hai cái điện thoại cùng xe máy. Được biết, Đường Minh Tiến từng có tiền án về tội “Cướp giật tài sản”. Năm 2017, Tiến bị TAND TP Huế (cũ) tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù giam.

Tại phiên tòa, Tiến và Tuân đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Trong đó, Tiến là người khởi xướng, rủ rê và trực tiếp thực hiện hành vi cướp giật, còn Tuân là người giúp sức.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Đường Minh Tiến 3 năm 6 tháng tù và Đường Minh Tuân 3 năm tù về tội “Cướp giật tài sản”.

