Xã hội

Bắt hai người Trung Quốc trộm 400 triệu đồng và nhiều trang sức

Trộm 400 triệu đồng tiền mặt và nhiều trang sức có giá trị tại một căn hộ trên địa bàn phường Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng), 2 đối tượng người Trung Quốc bị bắt giữ.

Thanh Hà

Ngày 19/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vừa bắt tạm giam Zang Haoran (SN 2008) và Xia Feiyang (SN 2006) đều quốc tịch Trung Quốc về hành vi trộm cắp 400 triệu đồng tiền mặt và nhiều trang sức có giá trị tại một căn hộ trên địa bàn phường Ngũ Hành Sơn.

Được biết, Zang Haoran và Xia Feiyang nhập cảnh vào Việt Nam để du lịch qua Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất hôm 14/8.

img-20250819-120338.jpg
Zang Haoran và Xia Feiyang cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Sau đó, cả 2 đến Đà Nẵng gặp Wang Meng (SN 1990, quốc tịch Trung Quốc) và được Wang Meng thuê 1 khách sạn để ở tại phường Sơn Trà, 1 xe máy để làm phương tiện đi lại. Ngày 15/8, Wang Meng đi cùng Li Peng (SN 1992, quốc tịch Trung Quốc) là bạn ở cùng căn hộ trên đường Lê Quang Đạo, phường Ngũ Hành Sơn để đổi tiền giúp cho Li Peng. Số tiền ngoại tệ của Trung Quốc đổi ra được 400 triệu đồng Việt Nam.

Ngày 16/8, Wang Meng rủ Zang Haoran và Xia Feiyang trộm cắp số tiền trên của Li Peng thì cả 2 đồng ý. Trưa cùng ngày, Zang Haoran và Xia Feiyang đột nhập căn hộ Li Peng đang thuê trọ lấy trộm 400 triệu đồng cùng nhiều trang sức có giá trị. Chúng cố tình xáo trộn đồ đạc trong các phòng để tạo hiện trường giả.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an củng cố hồ sơ và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video Đồng Tháp: Bắt nhóm chuyên trộm xe máy:

(Nguồn: THĐT)
#người Trung Quốc #tiền mặt #trộm cắp #trang sức #căn hộ #Đà Nẵng

Xã hội

Bắt đối tượng có 3 tiền án trộm cắp xe máy ở Hà Nội

Qua điều tra, đối tượng Dương khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp khác, đồng thời cơ quan chức năng xác định đối tượng này đã có 3 tiền án.

Ngày 19/8, Công an phường Kim Liên, TP Hà Nội cho biết vừa bắt giữ đối tượng Bùi Văn Dương (SN 1992, thường trú tại: xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên) về hành vi trộm cắp tài sản.

doituongduong-1755532652763-1755532653035448899505.jpg
Đối tượng Bùi Văn Dương.
Xã hội

Khởi tố 2 đối tượng trộm cắp xe máy, ném "bom" xăng vào công an

Nguyễn Quang Huy, Dương Ngọc Nam (ở Bắc Ninh) có liên quan vụ trộm cắp xe máy đã cố thủ trong phòng trọ và ném 'bom' xăng vào công an nhằm tẩu thoát.

Ngày 18/8, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Quang Huy (26 tuổi) và Dương Ngọc Hữu (25 tuổi) cùng trú tại phường Bắc Giang (Bắc Ninh) về hành vi trộm cắp tài sản và chống người thi hành công vụ.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, phường Võ Cường và Công an xã Tiên Du (Bắc Ninh) phát hiện Huy và Hữu có liên quan đến một vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn phường Võ Cường. Xác định đối tượng đang trú trọ tại thôn Duệ Khánh, xã Tiên Du, Công an phường Võ Cường và Công an xã Tiên Du đã thành lập tổ công tác tiến hành kiểm tra hành chính phòng trọ của hai đối tượng.

Xã hội

Tóm gọn nhóm đối tượng chuyên trộm cắp xe máy ở Đà Nẵng

Lực lượng chức năng TP Đà Nẵng vừa bắt giữ nhóm đối tượng liên tiếp thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn từ đầu tháng 8 - 2025 đến nay.

Ngày 14/8, thông tin từ Công an phường Hải Vân (TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 7 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi Trộm cắp tài sản. Đây là nhóm đối tượng liên tiếp thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn từ đầu tháng 8/2025 đến nay.

Theo kết quả điều tra, từ đầu tháng 8/2025, trên địa bàn phường Hải Vân liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp xe máy, đặc biệt tại một khu chung cư trên địa bàn.

