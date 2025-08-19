Bắt hai người Trung Quốc trộm 400 triệu đồng và nhiều trang sức

Trộm 400 triệu đồng tiền mặt và nhiều trang sức có giá trị tại một căn hộ trên địa bàn phường Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng), 2 đối tượng người Trung Quốc bị bắt giữ.

Ngày 19/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vừa bắt tạm giam Zang Haoran (SN 2008) và Xia Feiyang (SN 2006) đều quốc tịch Trung Quốc về hành vi trộm cắp 400 triệu đồng tiền mặt và nhiều trang sức có giá trị tại một căn hộ trên địa bàn phường Ngũ Hành Sơn.

Được biết, Zang Haoran và Xia Feiyang nhập cảnh vào Việt Nam để du lịch qua Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất hôm 14/8.

Zang Haoran và Xia Feiyang cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Sau đó, cả 2 đến Đà Nẵng gặp Wang Meng (SN 1990, quốc tịch Trung Quốc) và được Wang Meng thuê 1 khách sạn để ở tại phường Sơn Trà, 1 xe máy để làm phương tiện đi lại. Ngày 15/8, Wang Meng đi cùng Li Peng (SN 1992, quốc tịch Trung Quốc) là bạn ở cùng căn hộ trên đường Lê Quang Đạo, phường Ngũ Hành Sơn để đổi tiền giúp cho Li Peng. Số tiền ngoại tệ của Trung Quốc đổi ra được 400 triệu đồng Việt Nam.

Ngày 16/8, Wang Meng rủ Zang Haoran và Xia Feiyang trộm cắp số tiền trên của Li Peng thì cả 2 đồng ý. Trưa cùng ngày, Zang Haoran và Xia Feiyang đột nhập căn hộ Li Peng đang thuê trọ lấy trộm 400 triệu đồng cùng nhiều trang sức có giá trị. Chúng cố tình xáo trộn đồ đạc trong các phòng để tạo hiện trường giả.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an củng cố hồ sơ và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

