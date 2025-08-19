Bắt đối tượng có 3 tiền án trộm cắp xe máy ở Hà Nội

Qua điều tra, đối tượng Dương khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp khác, đồng thời cơ quan chức năng xác định đối tượng này đã có 3 tiền án.

Ngày 19/8, Công an phường Kim Liên, TP Hà Nội cho biết vừa bắt giữ đối tượng Bùi Văn Dương (SN 1992, thường trú tại: xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên) về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Bùi Văn Dương.

Trước đó, vào hồi 10h ngày 7/08/2025, Công an phường Kim Liên nhận được đơn trình báo của người dân về việc bị mất trộm chiếc xe máy Honda Wave RSX. Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Công an phường đã khẩn trương xác minh, điều tra vụ việc.

Đến tối cùng ngày, Công an phường đã bắt giữ được đối tượng trộm cắp là Bùi Văn Dương. Ngoài vụ trộm cắp trên, Dương khai còn lấy trộm được 1 chiếc xe máy tại khu vực hồ Đền Lừ vào ngày 7/8/2025. Theo hồ sơ, Dương đã có 3 tiền án tội trộm cắp tài sản.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 13/8/2025, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Văn Dương về tội trộm cắp tài sản. Hiện Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

