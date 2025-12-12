Bắt giữ tên ‘đạo chích’ khi đang dắt xe máy vào quán Internet

Ngày 12/12, Công an TP Hà Nội cho biết, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an TP Hà Nội) vừa bắt giữ đối tượng Phạm Đình Vượng (30 tuổi, trú tại xã Phúc Thọ, Hà Nội) khi đang tìm cách tẩu tán chiếc xe máy nghi trộm cắp.

Phạm Đình Vượng thời điểm bị Công an bắt giữ.

Trước đó, khoảng 1h35 ngày 10/12, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an Hà Nội tiếp nhận phản ánh của người dân về một đối tượng có dấu hiệu trộm cắp tài sản tại Khu đô thị Văn Phú, phường Kiến Hưng. Tổ công tác lập tức triển khai tuần tra, rà soát và phát hiện Vượng đang vội vàng dắt một xe máy không biển kiểm soát vào quán Internet.

Làm việc tại chỗ, Vượng khai vừa trộm chiếc xe tại khu vực vườn hoa Nguyễn Trãi (phường Hà Đông) và đang trên đường mang đi tiêu thụ thì bị phát hiện. Đối tượng đã bị đưa về trụ sở công an để tiếp tục làm rõ.

Hiện vụ việc đang được xử lý theo quy định.

