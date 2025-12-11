Hà Nội

Xã hội

'Rể quý' vướng lao lý vì trộm tiền, điện thoại nhà mẹ vợ

Lợi dụng lúc gia đình mẹ vợ ngủ say, Nguyễn Hoàng Anh (tỉnh Tây Ninh) đã lén lút lấy trộm 01 điện thoại di động Iphone 12 Promax và 1,7 triệu đồng.

Hạo Nhiên

Ngày 11/12, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị vừa tống đạt Quyết định khởi tố vụ án “Trộm cắp tài sản”; Quyết định khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Hoàng Anh.

Trước đó, ngày 01/11, Nguyễn Hoàng Anh (SN: 1986, tỉnh Tây Ninh) về nhà mẹ vợ là bà N.T.N.H (SN: 1963, tại ấp 5, xã Bình Phú, tỉnh Đồng Tháp) chơi và ngủ lại tại đây.

2fsdfsdfsd.jpg
Đối tượng Nguyễn Hoàng Anh tại cơ quan Công an.

Khoảng 0h10 ngày 02/11, lợi dụng lúc gia đình mẹ vợ ngủ say, Nguyễn Hoàng Anh đã lén lút lấy trộm 01 điện thoại di động Iphone 12 Promax và 1,7 triệu đồng, rồi đem cất giấu dưới gầm tủ lạnh.

Đến khoảng 05h50 cùng ngày, Hoàng Anh đưa chiếc điện thoại đã trộm được đi bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video siêu trộm xe máy sa lưới.

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
#Công an #Đồng Tháp #bắt giữ #khởi tố #rể quý #trộm tài sản

