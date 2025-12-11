Công an TP Hà Nội phát hiện, bắt giữ đối tượng trộm xe máy

Tiến hành kiểm tra, đối tượng khai nhận vừa trộm cắp chiếc xe máy tại khu vực vườn hoa Nguyễn Trãi khi đang trên đường mang đi tiêu thụ thì bị phát hiện.

Ngày 11/12, Công an TP Hà Nội cho biết, nhận được thông tin có đối tượng nghi vấn trộm cắp tài sản trên địa bàn phường Kiến Hưng, Tổ công tác của Đội Cảnh sát phản ứng nhanh, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thành phố đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, bắt giữ đối tượng.

Đối tượng bị bắt giữ.

Trước đó, vào hồi 1h35 ngày 10/12, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh nhận được thông tin từ Trung tâm Thông tin chỉ huy CATP Hà Nội về việc người dân phát hiện đối tượng nghi trộm cắp tài sản tại Khu đô thị Văn Phú, phường Kiến Hưng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Tổ công tác của Đội Cảnh sát phản ứng nhanh đã tổ chức tuần tra, rà soát tại khu vực phát hiện một nam giới đang vội vàng dắt xe máy không biển kiểm soát vào quán Internet. Tiến hành kiểm tra, đối tượng khai nhận vừa trộm cắp chiếc xe máy tại khu vực vườn hoa Nguyễn Trãi, phường Hà Đông, khi đang trên đường mang đi tiêu thụ thì bị phát hiện.

Tổ công tác đã đưa đối tượng về trụ sở để xác minh làm rõ. Danh tính đối tượng được xác định là Phạm Đình Vượng (SN 1990; thường trú tại xã Phúc Thọ, TP. Hà Nội).

Hiện, Công an phường Hà Đông đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

