Xã hội

Bắt giữ 2 vụ vận chuyển hàng cấm ở Quảng Trị

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa bắt 2 đối tượng vận chuyển hàng cấm, thu giữ 6.000 viên ma túy tổng hợp và 74 hộp pháo hoa nổ.

Hạo Nhiên

Ngày 16/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ 2 vụ vận chuyển số lượng lớn hàng cấm trên Quốc lộ 9.

z7121063111614-c330f0605cf8d0426a246d48d3a79085-20251016073145.jpg
Đối tượng B.Q.H cùng tang vật bị bắt giữ. Ảnh: CACC.

Trước đó, vào khoảng 23h44 ngày 15/10, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại Km36 tuyến Quốc lộ 9, lực lượng CSGT phát hiện ô tô con mang BKS: 74A-120.xx do B.Q.H. (trú tại phường Nam Đông Hà) điều khiển có dấu hiệu vi phạm nên ra hiệu lệnh dừng xe.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện trên xe chở 74 hộp pháo hoa nổ, gồm: 18 hộp loại 49 ống; 40 hộp loại 36 ống và 16 hộp loại 9 ống với tổng trọng lượng khoảng 111kg.

chua-co-ten-1920-x-1080-px-20251016073429.jpg
Chỉ trong thời ngắn, lực lượng CSGT tỉnh Quảng Trị bắt giữ 2 vụ vận chuyển hàng cấm.

Trước đó, vào khoảng 16h06 ngày 6/10, tại Km72+500 Quốc lộ 9 thuộc thôn Làng Vây (xã Lao Bảo), tổ tuần tra kiểm soát Trạm CSGT Đakrông phối hợp Công an xã Lao Bảo, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt giữ đối tượng L.Đ.H. (SN 1988, trú tại tỉnh Hà Tĩnh) có hành vi vận chuyển trái phép 6.000 viên ma túy tổng hợp.

Hiện, 2 vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video triệt xóa đường dây mua bán 200kg cần sa.

(Nguồn: Truyền hình Nghệ An)
#Công an #Quảng Trị #bắt giữ #pháo nổ #ma tuý

