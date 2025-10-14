Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán cafe giả ở Lâm Đồng

Do giá thành cafe tăng cao, Lê Anh Năng đã sử dụng 100% nguyên liệu là đậu nành, không có cafe hạt để sản xuất 08 sản phẩm cà phê bột.

Ngày 14/10, thông tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lâm Đồng xác nhận, Viện KSND khu vực 7 vừa phê chuẩn Lệnh bắt khẩn cấp đối với Lương Anh Tài, Lương Anh Năng và Trần Lê Tứ để điều tra làm rõ hành vi sản xuất, buôn bán hành giả là thực phẩm (cà phê bột).

Theo thông tin ban đầu, cơ sở cafe Lương Gia được Lương Anh Năng đăng ký thành lập, hoạt động sản xuất, kinh doanh cafe bột trên địa bàn tỉnh Quảng Nam từ ngày 30/3/2015. Nhưng do việc kinh doanh ở Quảng Nam không thuận lợi nên Năng chuyển vào sinh sống tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu (tỉnh Đồng Nai) và tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh tại tỉnh Đồng Nai từ năm 2023.

Trong thời gian này, Năng liên hệ dịch vụ để làm các thủ tục tự công bố chất lượng sản phẩm cho 05 loại café bột mang tên, gồm: Coffee Lương Gia 1, Coffee Lương Gia 2, Coffee Lương Gia 3, Coffee Arabica Hương Chồn – 1, Hương Chồn cafe – No.1. Đăng ký thành phần có “cafe Rosbuta – Moka, đậu nành, muối, đường, bơ” và hàm lượng cafein ≥ 0,3% (theo kết quả thử nghiệm với công thức tỷ lệ 30% cà phê và 70% đậu nành) và đặt in bao bì (thông tin cơ sở sản xuất vẫn đặt tại Thôn 3 xã Tiên Ngọc, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) để bắt đầu việc sản xuất, kinh doanh cà phê bột tại Bình Phước.

Để đa dạng hơn các dòng sản phẩm, Năng đến Chợ Kim Biên (TP HCMh) mua thêm các loại bao bì in sẵn tên sản phẩm là Mộc Nhiên Buôn Ma Thuột và Hương Chồn Ban Mê đã in sẵn thông tin thành phần chính và thông tin chỉ tiêu chất lượng với nội dung “hàm lượng cafein ≥ 0,2%”. Đồng thời, yêu cầu người bán in thêm thông tin về địa chỉ cơ sở sản xuất là “Khu phố Sơn Long, phường Sơn Giang, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước” và mã vạch.

Nguyên liệu để sản xuất sản phẩm cafe bột là cafe và đậu nành dạng hạt đã được rang, tẩm ướp hương liệu, phụ gia sẵn do Năng mua của 01 cơ sở rang gia công ở TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương (cũ). Tuy nhiên, từ tháng 6/2025, do giá thành cafe tăng cao nên Năng sử dụng 100% nguyên liệu là đậu nành, không có cà phê hạt để sản xuất 08 sản phẩm cà phê bột trên.

Để tổ chức sản xuất, buôn bán Cafe bột, Năng rủ anh trai là Lương Anh Tài cùng tham gia và thuê mướn các nhân viên trong đó có Trần Lê Tứ (là em họ của Năng và Tài làm nhân viên sản xuất và bán hàng) với mức lương từ 6.000.000 đồng – 8.000.000 đồng/tháng.

Ngày 07/10, tại xã Kiến Đức (tỉnh Lâm Đồng), Phòng PC03 phối hợp với PC08 Công an tỉnh Lâm Đồng, đã tiến hành dừng, kiểm tra hàng hoá là cafe bột chở trên phương tiện xe ô tô tải BKS 92C-211.53 do Võ Đình Sang điều khiển, trên xe có Trần Lê Tứ và Nguyễn Gia Bảo đi cùng.

Làm việc với cơ quan Công an, Trần Lê Tứ khai nhận quá trình sản xuất chỉ sử dụng nguyên liệu là đậu nành, còn không có cà phê, sau đó được đem đi tiêu thụ tại các tiệm tạp hoá trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Lâm Đồng từ ngày 06/10/2025 đến ngày 07/10/2025 thì bị phát hiện, bắt giữ.

Ngay sau đó, cơ quan Công an đã tiến hành thu giữ và niêm phong 2057 gói cà phê bột đã đóng gói các loại với khối lượng là 1.032,5 kg và 20 bao tải màu vàng loại 50kg/bao, bên trong có 01 lớp bao nilong trong suốt chứa cà phê bột đã xay, bấm ghim gắn vỏ bao nhãn hiệu Cà phê bột Lương Gia coffee 1 có khối lượng là 1.000 kg.

Ngoài ra, khám xét tại địa điểm sản xuất cafe bột của Lương Anh Năng và Lương Anh Tài, lực lượng chức năng thu giữ hơn 80 bao tải chứa nguyên liệu là hạt đậu nành đã rang, tẩm hương liệu; 3 bao tải chứa nguyên liệu là hạt cà phê đã rang và các loại hồ sơ, máy móc, công cụ, bao bì các loại nhãn hiệu cà phê Lương Gia và nhãn hiệu khác phục vụ sản xuất, đóng gói cà phê bột...

Hiện, vụ việc đang cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

