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Xã hội

Khởi tố đối tượng vận chuyển hàng lậu qua biên giới ở Quảng Trị

Đang vận chuyển lượng lớn hàng hoá trái phép qua biên giới, nhóm đối tượng đã bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt quả tang.

Hạo Nhiên

Ngày 6/8, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam một đối tượng liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới Việt – Lào với số lượng lớn.

Theo đó, đối tượng Nguyễn Đình Phùng (SN 1991, trú tại xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị), bị khởi tố về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới theo quy định tại khoản 3 Điều 189 Bộ luật Hình sự.

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Một đối tượng trong đường dây vận chuyển hàng hoá trái phép qua biên giới bị lực lượng Công an bắt giữ. Ảnh: CACC

Trước đó, đêm 24/5 đến rạng sáng 25/5, nhóm đối tượng đã lợi dụng tuyến đường đất hẻo lánh cạnh Trạm Kiểm soát Biên phòng A Roòng (thuộc thôn Chênh Vênh, xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị) để đưa 4 xe ô tô sang khu vực thôn Xa Du (bản Phường, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào) nhận hàng.

Sau khi nhận hàng, các đối tượng tìm cách vận chuyển trái phép toàn bộ số hàng trên về Việt Nam. Tuy nhiên, hành vi này đã bị lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ kịp thời.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ số lượng lớn tang vật vi phạm bao gồm: 8.500 kg vú sữa heo đông lạnh, 29.770 kg kim loại các loại (nhôm, sắt, đồng) và máy móc đã qua sử dụng; hơn 10.964 kg chất thải.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

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