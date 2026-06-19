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Xã hội

Triệt xoá đường dây ma tuý “khủng” ở Hà Tĩnh

Đang vận chuyển lượng lớn ma tuý đi giao cho khách, Phạm Xuân Thanh đã bị lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ.

Hạo Nhiên

Ngày 19/6, thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy” theo khoản 4, Điều 250 Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11h30 ngày 12/6, tại Km67+200 quốc lộ 8A, thuộc địa bàn xã Sơn Kim 1 (tỉnh Hà Tĩnh), lực lượng chức năng bắt quả tang Phạm Xuân Thanh (SN: 1982, trú tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) đang vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đối tượng Phạm Xuân Thanh cùng tang vật bị lực lượng bắt giữ.

Đối tượng Phạm Xuân Thanh cùng tang vật bị lực lượng bắt giữ.

Tại thời điểm kiểm tra, Phạm Xuân Thanh đi trên xe taxi, mang theo 2 ba lô màu xanh. Bên trong có 12 bánh heroin, 11kg ma túy đá, 10kg ketamine, 16.000 viên hồng phiến, tổng trọng lượng khoảng 27kg.

Mở rộng điều tra, ban chuyên án bắt giữ thêm Hoàng Ngọc Phú, sinh năm 1990, trú tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An.

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai nhận vận chuyển số ma túy trên từ một người lạ ở khu vực biên giới xã Sơn Kim 1 (tỉnh Hà Tĩnh), đến phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An, để bàn giao cho một đối tượng khác để lấy tiền công 50 triệu đồng.

Hiện, vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

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#Biên phòng #Hà Tĩnh #Phạm Xuân Thanh #Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo

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