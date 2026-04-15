Triệt xoá đường dây vận chuyển ma tuý xuyên biên giới

Đang vận chuyển 24.000 viên hồng phiến qua biên giới, đối tượng Hoàng Đức Khẩn (Nghệ An) đã bị lực chức năng tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ.

Hạo Nhiên

Ngày 15/4, thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp triệt xoá đường dây ma tuý xuyên quốc gia, bắt 2 đối tượng, thu giữ 24.000 viên hồng phiến cùng nhiều tang vật liên quan.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 8h30 ngày 12/4, tại khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh), lực lượng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và Phòng Nghiệp vụ (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh) chủ trì phối hợp với PC 04 Công an Nghệ An và PC04 Công an Hà Tĩnh bắt giữ đối tượng Hoàng Đức Khẩn (SN 2001, trú tại xã Yên Trung, tỉnh Nghệ An) khi đang mang 1 chiếc ba-lô bên trong chứa 24.000 viên hồng phiến.

Hai đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ. Ảnh: BĐBP

Mở rộng điều tra, khai thác nóng đối tượng, lực lượng chức năng bắt giữ thêm đối tượng Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1994, trú xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An).

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên từ một người lạ ở khu vực biên giới xã Sơn Kim 1 (tỉnh Hà Tĩnh) đến địa bàn xã Trung Lộc (tỉnh Nghệ An) để lấy tiền công 30 triệu đồng.

Hiện, vụ án đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tuyên án 117 bị cáo trong đường dây tội phạm xuyên quốc gia

Đây là vụ án có số lượng bị cáo rất đông, hoạt động theo mô hình "doanh nghiệp tội phạm" xuyên biên giới tại đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng (tỉnh Bò kẹo, Lào).

Sau nhiều ngày xét xử, sáng 15/4, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên án đối với 117 bị cáo trong đường dây tội phạm xuyên quốc gia về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Mua bán người" và "Đánh bạc".

Theo bản cáo trạng, ngày 1/8/2024, Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận Hoàng Bích Ngọc (SN 1994, trú tại Hải Phòng) đến tự thú về việc trong thời gian sinh sống tại Lào, bản thân đã tham gia cùng A Hào (người Trung Quốc, không rõ lai lịch) và nhiều người Việt Nam khác thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt 3 đối tượng tàng trữ gần 600 viên ma túy tổng hợp ở Quảng Trị

Nhóm đối tượng đang say sưa sử dụng ma tuý tại phòng ngủ, bất ngờ bị lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị ập vào bắt quả tang, thu giữ gần 600 viên hồng phiến.

Ngày 8/4, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Quảng Trị xác nhận, đơn vị vừa phối hợp bắt 3 đối tượng sử dụng trái phép chất ma tuý, thu giữ gần 600 viên hồng phiến.

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 7/4, Công an xã Trường Ninh phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Trị tiến hành kiểm tra và phát hiện nhóm đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Thời tiết hôm nay 15/4: Hà Nội ngày nắng, TP.HCM mưa rào

Thời tiết hôm nay 15/4: Hà Nội ngày nắng, TP.HCM mưa rào

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia ngày 15.4, thời tiết tại Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng. Khu vực Trung Bộ duy trì nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Riêng TP. Hồ Chí Minh và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác.

Thời tiết hôm nay 15/4: Hà Nội ngày nắng, TP.HCM mưa rào

Thời tiết hôm nay 15/4: Hà Nội ngày nắng, TP.HCM mưa rào

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia ngày 15.4, thời tiết tại Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng. Khu vực Trung Bộ duy trì nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Riêng TP. Hồ Chí Minh và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác.