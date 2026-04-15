Triệt xoá đường dây vận chuyển ma tuý xuyên biên giới

Đang vận chuyển 24.000 viên hồng phiến qua biên giới, đối tượng Hoàng Đức Khẩn (Nghệ An) đã bị lực chức năng tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ.

Ngày 15/4, thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp triệt xoá đường dây ma tuý xuyên quốc gia, bắt 2 đối tượng, thu giữ 24.000 viên hồng phiến cùng nhiều tang vật liên quan.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 8h30 ngày 12/4, tại khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh), lực lượng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và Phòng Nghiệp vụ (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh) chủ trì phối hợp với PC 04 Công an Nghệ An và PC04 Công an Hà Tĩnh bắt giữ đối tượng Hoàng Đức Khẩn (SN 2001, trú tại xã Yên Trung, tỉnh Nghệ An) khi đang mang 1 chiếc ba-lô bên trong chứa 24.000 viên hồng phiến.

Hai đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ. Ảnh: BĐBP

Mở rộng điều tra, khai thác nóng đối tượng, lực lượng chức năng bắt giữ thêm đối tượng Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1994, trú xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An).

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên từ một người lạ ở khu vực biên giới xã Sơn Kim 1 (tỉnh Hà Tĩnh) đến địa bàn xã Trung Lộc (tỉnh Nghệ An) để lấy tiền công 30 triệu đồng.

Hiện, vụ án đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.