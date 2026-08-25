Bắt đối tượng vận chuyển trái phép pháo nổ ở Quảng Trị

Đang vận chuyển trái phép 279 hộp pháo hoa nổ đi tiêu thụ, đối tượng Phạm Văn Hải (Nghệ An) đã bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ.

Ngày 25/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp các đơn vị chức năng bắt giữ Phạm Văn Hải (SN 1986, Nghệ An) về hành vi vận chuyển trái phép pháo hoa nổ.

Trước đó, vào khoảng 21h40 ngày 24/8, tại Km36 Quốc lộ 9, đoạn qua xã Hướng Hiệp, lực lượng chức năng phát hiện ô-tô con màu trắng mang BKS: 37A-799.73 do Phạm Văn Hải điều khiển, di chuyển theo hướng Lao Bảo - Cam Lộ có dấu hiệu bất thường. Khi được yêu cầu dừng xe, tài xế không chấp hành, tăng ga bỏ chạy.

Đối tượng Phạm Văn Hải cùng tang vật bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã triển khai truy đuổi, chặn dừng phương tiện và khống chế thành công đối tượng tại tuyến đường liên thôn Cam Thành, xã Cam Lộ.

Tiến hành kiểm tra phương tiện, cơ quan chức năng phát hiện 279 hộp pháo hoa nổ do nước ngoài sản xuất. Toàn bộ số pháo trên không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.