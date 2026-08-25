Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắt đối tượng vận chuyển trái phép pháo nổ ở Quảng Trị

Đang vận chuyển trái phép 279 hộp pháo hoa nổ đi tiêu thụ, đối tượng Phạm Văn Hải (Nghệ An) đã bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ.

Hạo Nhiên

Ngày 25/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp các đơn vị chức năng bắt giữ Phạm Văn Hải (SN 1986, Nghệ An) về hành vi vận chuyển trái phép pháo hoa nổ.

Trước đó, vào khoảng 21h40 ngày 24/8, tại Km36 Quốc lộ 9, đoạn qua xã Hướng Hiệp, lực lượng chức năng phát hiện ô-tô con màu trắng mang BKS: 37A-799.73 do Phạm Văn Hải điều khiển, di chuyển theo hướng Lao Bảo - Cam Lộ có dấu hiệu bất thường. Khi được yêu cầu dừng xe, tài xế không chấp hành, tăng ga bỏ chạy.

1787624852249-7091950598413552720-7091950598413552720-4ceaaa32c0f58c311abae5458e36f17c.jpg
Đối tượng Phạm Văn Hải cùng tang vật bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã triển khai truy đuổi, chặn dừng phương tiện và khống chế thành công đối tượng tại tuyến đường liên thôn Cam Thành, xã Cam Lộ.

Tiến hành kiểm tra phương tiện, cơ quan chức năng phát hiện 279 hộp pháo hoa nổ do nước ngoài sản xuất. Toàn bộ số pháo trên không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video triệt xóa đường dây mua bán 200kg cần sa. Nguồn: NTV.
#Công an #Quảng Trị #vận chuyển #trái phép #pháo nổ

Bài liên quan

Xã hội

Buôn bán ma túy, cặp đôi lĩnh 40 năm tù

Với cáo buộc tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, Trần Thị Ngọc Linh và Nguyễn Văn Toàn bị Toà án Nhân dân TP Huế tuyên phạt 40 năm tù giam.

Ngày 21/8, Toà án Nhân dân TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 2 bị cáo, gồm: Trần Thị Ngọc Linh (SN 1992) và Nguyễn Văn Toàn (SN 1999, cùng trú tỉnh Quảng Trị) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo bản cáo trạng, Linh và Toàn quen biết nhau thông qua các mối quan hệ xã hội. Khoảng tháng 6/2025, Linh cho Toàn biết đang có 2kg ma túy “đá” cần bán với giá 180 triệu đồng/kg và đề nghị Toàn tìm người mua. Linh hứa sẽ trả tiền công nếu Toàn môi giới thành công.

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt 2 thiếu niên vận chuyển 12.000 viên ma tuý ở Quảng Trị

Đang vận chuyển 12.000 viên ma tuý từ khu vực biên giới vào nội địa, 2 thiếu niên ở Quảng Trị đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Ngày 19/8, thông tin từ Đoàn đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung (Đoàn 2, thuộc Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng) cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ 2 thiếu niên vận chuyển khoảng 12.000 viên ma túy hồng phiến.

Theo thông tin ban đầu, chiều 18/8, qua công tác trinh sát, Đoàn 2 phát hiện 2 người đi xe máy không gắn biển kiểm soát, di chuyển từ xã Lao Bảo theo Quốc lộ 9 về hướng Đông Hà (tỉnh Quảng Trị), có biểu hiện nghi vấn.

Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố đối tượng khai thác đất sét trái phép ở Hà Tĩnh

Lợi dụng việc vận chuyển đất sét đấu giá, Đậu Xuân Đức (Hà Tĩnh) đã khai thác trái phép lượng lớn đất tại khu vực gần đó để bán cho Nhà máy gạch Tuynel Tân Phú.

Ngày 14/8, thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh xác nhận, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Đậu Xuân Đức (SN: 1985, trú tại xã việt Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” theo quy định tại khoản 2 Điều 227 Bộ luật hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu xác định, năm 2024, Đậu Xuân Đức trúng đấu giá tài sản là đất sét thu hồi từ Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh tưới, tiêu huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh (cũ) với tổng khối lượng 32.957,16m³ được tập kết tại 07 bãi.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Khởi tố vợ chồng Hải Sapa TV

Khởi tố vợ chồng Hải Sapa TV

Vũ Hoàng Hải (Hải Sapa TV) cùng vợ vừa bị khởi tố do bán thịt trâu sấy sản xuất từ thịt trâu đông lạnh nhưng quảng cáo “thịt trâu sấy đặc sản Tây Bắc”.

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Khởi tố vợ chồng Hải Sapa TV

Khởi tố vợ chồng Hải Sapa TV

Vũ Hoàng Hải (Hải Sapa TV) cùng vợ vừa bị khởi tố do bán thịt trâu sấy sản xuất từ thịt trâu đông lạnh nhưng quảng cáo “thịt trâu sấy đặc sản Tây Bắc”.