Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Khởi tố đối tượng khai thác đất sét trái phép ở Hà Tĩnh

Lợi dụng việc vận chuyển đất sét đấu giá, Đậu Xuân Đức (Hà Tĩnh) đã khai thác trái phép lượng lớn đất tại khu vực gần đó để bán cho Nhà máy gạch Tuynel Tân Phú.

Hạo Nhiên

Ngày 14/8, thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh xác nhận, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Đậu Xuân Đức (SN: 1985, trú tại xã việt Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” theo quy định tại khoản 2 Điều 227 Bộ luật hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu xác định, năm 2024, Đậu Xuân Đức trúng đấu giá tài sản là đất sét thu hồi từ Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh tưới, tiêu huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh (cũ) với tổng khối lượng 32.957,16m³ được tập kết tại 07 bãi.

imagesthumb8e20e722-9d67-4c12-a652-1e4e76ab1d5b.jpg
Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Đậu Xuân Đức. Ảnh: CACC

Từ tháng 3/2026 đến ngày 31/5/2026, Đậu Xuân Đức trực tiếp thuê máy xúc, thuê nhân công, thuê người ghi chép số chuyến xe, thuê phương tiện vận chuyển, xúc đất đã đấu giá. Trong quá trình thực hiện, Đức lợi dụng khai thác thêm đất tại khu vực gần đó để bán cho Nhà máy gạch Tuynel Tân Phú.

Theo Kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá xác định, khối lượng khoáng sản khai thác ngoài phạm vi được khai thác là 19.377,49 m³, trị giá hơn 1,2 tỷ đồng.

Hiện, vụ án đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video khởi tố ổ nhóm khai thác cát trái phép trên sông Hồng (Nguồn: VOV)
#Khai thác #đất sét #trái phép #khởi tố #Công an Hà Tĩnh #Đậu Xuân Đức

Bài liên quan

Xã hội

Truy quét 'điểm nóng' đào đãi vàng trái phép ở Huế

Phát hiện lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, truy quét gắt gao, các đối tượng khai thác vàng trái phép đã tháo chạy vào rừng sâu.

Ngày 21/5, thông tin từ UBND xã A Lưới 1 (TP Huế) cho biết, lực lượng chức năng vừa thiết lập hai chốt kiểm tra nhằm ngăn chặn tình trạng khai thác vàng trái phép trên địa bàn. Mỗi chốt có 5 người thuộc lực lượng công an, quân sự và biên phòng.

Trước đó, ngày 19/5, chốt số 1 tổ chức tuần tra tại khu vực khe Bùn và khe Li Leng thuộc thôn Kê 2. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại khe Bùn có hai lán trại dựng dọc bờ suối cùng các dụng cụ phục vụ đào, đãi vàng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới