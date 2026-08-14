Khởi tố đối tượng khai thác đất sét trái phép ở Hà Tĩnh

Lợi dụng việc vận chuyển đất sét đấu giá, Đậu Xuân Đức (Hà Tĩnh) đã khai thác trái phép lượng lớn đất tại khu vực gần đó để bán cho Nhà máy gạch Tuynel Tân Phú.

Ngày 14/8, thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh xác nhận, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Đậu Xuân Đức (SN: 1985, trú tại xã việt Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” theo quy định tại khoản 2 Điều 227 Bộ luật hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu xác định, năm 2024, Đậu Xuân Đức trúng đấu giá tài sản là đất sét thu hồi từ Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh tưới, tiêu huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh (cũ) với tổng khối lượng 32.957,16m³ được tập kết tại 07 bãi.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Đậu Xuân Đức. Ảnh: CACC

Từ tháng 3/2026 đến ngày 31/5/2026, Đậu Xuân Đức trực tiếp thuê máy xúc, thuê nhân công, thuê người ghi chép số chuyến xe, thuê phương tiện vận chuyển, xúc đất đã đấu giá. Trong quá trình thực hiện, Đức lợi dụng khai thác thêm đất tại khu vực gần đó để bán cho Nhà máy gạch Tuynel Tân Phú.

Theo Kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá xác định, khối lượng khoáng sản khai thác ngoài phạm vi được khai thác là 19.377,49 m³, trị giá hơn 1,2 tỷ đồng.

Hiện, vụ án đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm minh trước pháp luật.