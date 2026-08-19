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Xã hội

Bắt 2 thiếu niên vận chuyển 12.000 viên ma tuý ở Quảng Trị

Đang vận chuyển 12.000 viên ma tuý từ khu vực biên giới vào nội địa, 2 thiếu niên ở Quảng Trị đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Hạo Nhiên

Ngày 19/8, thông tin từ Đoàn đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung (Đoàn 2, thuộc Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng) cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ 2 thiếu niên vận chuyển khoảng 12.000 viên ma túy hồng phiến.

Theo thông tin ban đầu, chiều 18/8, qua công tác trinh sát, Đoàn 2 phát hiện 2 người đi xe máy không gắn biển kiểm soát, di chuyển từ xã Lao Bảo theo Quốc lộ 9 về hướng Đông Hà (tỉnh Quảng Trị), có biểu hiện nghi vấn.

Ngay sau đó, Đoàn 2 phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức đón chặn.

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Hai đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ. Ảnh: BPCC

Đến khoảng 15h20 cùng ngày, tại Km19+400 Quốc lộ 9, đoạn qua thôn Tân Lâm (xã Cam Lộ), lực lượng chức năng phát hiện, dừng chiếc xe nói trên để kiểm tra.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một bọc giấy màu nâu chứa khoảng 12.000 viên ma túy hồng phiến.

Được biết, 2 đối tượng tên là Hồ Văn S (SN 2010) và Hồ Văn N (SN 2011, cùng trú tại xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị).

Làm việc với cơ quan chức năng, S và N khai nhận số ma túy trên được vận chuyển từ khu vực biên giới vào nội địa.

Hiện, vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

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