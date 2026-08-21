Buôn bán ma túy, cặp đôi lĩnh 40 năm tù

Với cáo buộc tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, Trần Thị Ngọc Linh và Nguyễn Văn Toàn bị Toà án Nhân dân TP Huế tuyên phạt 40 năm tù giam.

Ngày 21/8, Toà án Nhân dân TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 2 bị cáo, gồm: Trần Thị Ngọc Linh (SN 1992) và Nguyễn Văn Toàn (SN 1999, cùng trú tỉnh Quảng Trị) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo bản cáo trạng, Linh và Toàn quen biết nhau thông qua các mối quan hệ xã hội. Khoảng tháng 6/2025, Linh cho Toàn biết đang có 2kg ma túy “đá” cần bán với giá 180 triệu đồng/kg và đề nghị Toàn tìm người mua. Linh hứa sẽ trả tiền công nếu Toàn môi giới thành công.

Đến ngày 13/8/2025, Toàn liên lạc với Linh, thông báo có người tên Tuấn, quê Đà Nẵng, đang ở Huế và có nhu cầu mua 2kg ma túy đá. Hai bên thống nhất sáng hôm sau Linh sẽ mang ma túy từ Quảng Trị vào TP Huế để giao dịch.

Sáng 14/8/2025, sau khi nhận được điện thoại từ Toàn, Linh lấy hộp giấy chứa 2kg ma túy đá, bỏ vào túi xách màu nâu rồi thuê xe dịch vụ từ Quảng Trị vào Huế.

Hai bị cáo tại phiên toà. Ảnh: Ngọc Minh

Trên đường di chuyển, Linh và Toàn liên tục liên lạc, nhắn tin trao đổi về địa điểm, giá cả và cách thức giao ma túy. Toàn hướng dẫn Linh đến đường Bùi Thị Xuân và báo khi đến nơi sẽ tiếp tục liên lạc.

Khoảng 11h15 cùng ngày, Linh thông báo đã có mặt trước số nhà 97 Bùi Thị Xuân. Sau đó, Toàn hướng dẫn cách giao ma túy cho người mua, song Linh không đồng ý với phương án giao dịch ở khu vực vắng người vì lo sợ bị phát hiện.

Linh xuống xe, mang theo túi xách chứa ma túy đi bộ vào khu vực Công viên Bùi Thị Xuân, phường Thuận Hóa (TP Huế) để chờ người mua. Đến khoảng 11 h20, khi đang chờ giao dịch, Linh bị lực lượng Công an TP Huế phát hiện, bắt quả tang.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1.943,87 gam ma túy loại Methamphetamine, cùng nhiều tang vật liên quan.

Tại phiên toà, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, đồng thời mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Thị Ngọc Linh và Nguyễn Văn Toàn cùng mức án 20 năm tù, về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.