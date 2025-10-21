Hà Nội

Xã hội

Bắt đối tượng nghiện ma túy đi trộm xe máy người dân ở Bắc Ninh

Lực lượng Công an xã Bảo Đài (tỉnh Bắc Ninh) vừa phát hiện, bắt giữ một đối tượng nghiện ma túy đi trộm cắp xe máy của người dân.

Khánh Hoài

Ngày 21/10, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, lực lượng Công an xã Bảo Đài (Bắc Ninh) vừa phát hiện, bắt giữ một đối tượng nghiện ma túy đi trộm cắp xe máy của người dân trên địa bàn xã.

Cụ thể, ngày 18/10, Công an xã Bảo Đài nhận được tin báo của người dân về việc một chiếc xe máy mang BKS 19K1-027.78, dựng trên bờ đê thì bị kẻ gian trộm cắp.

1.jpg
Phạm Văn Trường tại cơ quan Công an.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Bảo Đài đã huy động tối đa lực lượng, khẩn trương rà soát các đối tượng nghi vấn, triển khai tổng hợp các biện pháp nghiệp vụ trên địa bàn. Từ nguồn tin và chứng cứ thu thập được, lực lượng Công an xác định và tiến hành kiểm tra đối tượng Phạm Văn Trường (sinh năm 1993, trú tại thôn Tiên Do, xã Bảo Đài).

2.jpg
Chiếc xe tang vật vụ án.

Quá trình kiểm tra, Công an phát hiện trên người đối tượng có 01 đoạn ống hút nhựa chứa chất bột trắng nghi ma túy, cùng 03 bơm kim tiêm, chưa qua sử dụng. Bước đầu xác định đối tượng có dấu hiệu thực hiện hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tại trụ sở Công an xã, đối tượng Phạm Văn Trường đã đầu thừa nhận hành vi trộm cắp chiếc xe máy nói trên. Kết quả test nhanh ma túy, cho thấy Trường dương tính với Heroine.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Công an Bắc Ninh kịp thời hỗ trợ, giải cứu trẻ sở sinh và nhiều người dân ra khỏi nước lũ nguy hiểm. (Nguồn: CA Bắc Ninh).

