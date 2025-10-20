Hà Nội

Xã hội

Người phụ nữ ở Hà Nội tố bị thanh niên lạ đánh gãy xương hốc mắt

Một phụ nữ ở Hà Nội cho biết trong lúc đi uống cà phê cùng bạn đã bị một nhóm thanh niên lạ mặt từ quán ăn đối diện đi tới vô cớ gây sự, hành hung.

Theo Tiến Dũng/ Vietnamnet

Trao đổi với PV VietNamNet ngày 20/10, chị Vương Ý Nhi (27 tuổi, trú tại phường Vĩnh Hưng, Hà Nội) cho biết khoảng 22h ngày 15/10, chị cùng ba người bạn (hai nam, một nữ) ngồi uống nước tại một quán cà phê trong ngõ 58 phố Núi Trúc (phường Giảng Võ, Hà Nội).

h1.png
Ảnh cắt từ clip

Khi đang trò chuyện, nhóm của chị Nhi bất ngờ bị một nhóm thanh niên lạ mặt từ quán ăn đối diện đi tới gây sự. Chị Nhi kể lại: “Ban đầu, họ chỉ đi sang sờ vào đầu con chó nằm cạnh bàn chúng tôi. Vì con chó không phải của nhóm tôi nên không ai phản ứng gì.

Một lát sau, nhóm này quay lại, trong đó một người đàn ông bất ngờ xoa đầu bạn tôi. Khi bạn tôi hỏi lại vì sao làm vậy, người kia không trả lời mà bắt đầu chửi bới, dọa nạt”.

Thấy sự việc căng thẳng, chị Nhi đứng dậy can ngăn thì bị một thanh niên trong nhóm đó đấm thẳng vào mặt. “Cú đấm rất mạnh khiến tôi ngã xuống, choáng váng, mắt trái đau nhức dữ dội. Khi được đưa đi khám, bác sĩ kết luận tôi bị gãy xương hốc mắt trái kèm thoát vị mỡ ổ mắt vào xoang hàm dưới; sưng nề phần mềm quanh mắt trái”, chị Nhi cho hay.

h2.jpg
Chị Nhi bị sưng nề phần mềm quanh mắt trái.

Cũng theo chị Nhi, một người bạn đi cùng cũng bị nhóm thanh niên này tấn công bằng tay và ghế, dẫn đến chấn thương vùng đầu: “Bạn tôi giờ vẫn còn đau đầu, buồn nôn".

Chị Nhi cho biết, chị là mẹ đơn thân, nên sau khi sơ cứu, chị xin bác sĩ cho về nhà điều trị vì không có người trông con. Chi phí chữa trị do chị tự lo liệu. "Mắt tôi sưng tím, đau nhức. Tôi không thể nằm viện lâu vì còn phải chăm con nhỏ” - chị Nhi chia sẻ.

“Tôi mong cơ quan công an sớm tìm ra những người đã hành hung mình để họ phải chịu trách nhiệm. Tôi không muốn ai khác rơi vào cảnh tương tự”, chị Nhi nói.

Ngay trong đêm xảy ra vụ việc, nhóm của chị Ý Nhi đã đến Công an phường Giảng Võ trình báo toàn bộ sự việc.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công an phường Giảng Võ xác nhận vụ việc và cho biết, cơ quan công an đang tiến hành điều tra, làm rõ.

