Bắt đầu thực hiện kế hoạch kiểm tra xe khách trên các tuyến cao tốc

Cục CSGT và Cục Đường bộ Việt Nam thực hiện kế hoạch kiểm tra xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách trên cao tốc, lãnh đạo Cục CSGT sẽ chỉ đạo tại hiện trường.

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, từ 12h00 hôm nay, 10/12, đơn vị phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) thực hiện kế hoạch kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông và hoạt động vận tải đường bộ đối với xe khách trên các tuyến cao tốc.

Kế hoạch thực hiện trước tình trạng tai nạn giao thông liên quan đến xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, đặc biệt là hoạt động “xe dù, bến cóc”, xe hợp đồng trá hình chưa được xử lý triệt để.

Cảnh sát giao thông kiểm tra xe khách trên cao tốc. Ảnh: CACC

Theo thống kê, trong 11 tháng năm 2025, tai nạn liên quan đến xe ô tô khách chiếm 5,79% tổng số vụ toàn quốc, mặc dù cả nước chỉ có gần 321.000 xe khách, chiếm 4,58% tổng số ô tô và 0,4% số phương tiện cơ giới.

Tình trạng xe hợp đồng hoạt động như tuyến cố định, đón trả khách không đúng quy định tiếp tục diễn biến phức tạp, gây mất an toàn giao thông và cạnh tranh không lành mạnh.

Nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng xuất phát từ loại hình xe này, như vụ xe hợp đồng 43F-007.76 gây tai nạn làm 10 người chết ngày 25/7 trên QL1A (Hà Tĩnh), hay vụ xe khách 29B-081.62 gây tai nạn làm 4 người chết trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi ngày 9/12.

Nguyên nhân được xác định một phần do công tác quản lý loại hình vận tải hành khách theo hợp đồng còn thiếu chặt chẽ. Việc chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan chức năng chưa đồng bộ, gây khó khăn cho kiểm tra, giám sát.

Lực lượng chức năng sẽ kiểm tra nhiều nội dung liên quan đến hoạt động vận tải và đảm bảo an toàn giao thông. Ảnh: CACC

Cục CSGT và Cục Đường bộ Việt Nam đã xây dựng kế hoạch phối hợp, thành lập các tổ công tác liên ngành kiểm tra 24/24h trên các tuyến cao tốc trọng điểm do Cục CSGT quản lý. Kiểm tra tập trung tại đầu - cuối tuyến, trạm thu phí và khu vực ra vào cao tốc nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Hành vi kiểm tra gồm chở quá số người, dừng đỗ sai quy định, không có hợp đồng, lệnh vận chuyển, danh sách hành khách, xe hợp đồng trá hình, không truyền dữ liệu giám sát hành trình, vi phạm tốc độ, làn đường, sử dụng rượu bia… Kế hoạch đồng thời làm rõ trách nhiệm chủ xe, doanh nghiệp vận tải và đề xuất thu hồi phù hiệu, giấy phép theo quy định.

Thời gian thực hiện bắt đầu từ 12h hôm nay, 10/12. Kế hoạch được triển khai đồng loạt từ Bắc vào Nam. Lãnh đạo Cục CSGT và lãnh đạo các phòng nghiệp vụ sẽ trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo, điều hành, bảo đảm việc triển khai nghiêm túc, đồng bộ và đạt hiệu quả cao nhất.

