Chủ tịch xã thừa nhận quá tải khi tiếp quản đơn vị có 80% sổ đỏ sai lệch

Người dân phản ảnh Trung tâm phục vụ hành chính công xã Gào (Gia Lai) chậm trễ trong việc cấp sổ đỏ. Qua tìm hiểu, PV ghi nhận nhiều sai sót trước sáp nhập.

PV Báo Tri thức và Cuộc sống nhận được phản ảnh của ông Đ.M.L về việc Trung tâm phục vụ hành chính công UBND xã Gào (tỉnh Gia Lai) “ngâm” hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) của mình.

Cùng một thửa đất có tới 5 sổ đỏ

Cụ thể, ông L. cho biết, ngày 18/9/2025, ông có nộp một bộ hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tại Trung tâm phục vụ hành chính công UBND xã Gào. Giấy hẹn ghi rõ hẹn trả kết quả là ngày 16/10/2025. Tuy nhiên, đến nay đã sang tháng 12/2025- nghĩa là trễ hẹn gần 2 tháng, ông vẫn chưa nhận được sổ đỏ.

Từ phản ánh của người dân, PV Báo Tri thức và Cuộc sống đã có buổi làm việc với bà Nguyễn Thị Lâm- phó phòng kinh tế xã Gào và được biết, ngày 19/9, phòng Kinh tế nhận được hồ sơ đề nghị cấp chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên đất. Qua kiểm tra, đối chiếu vị trí đất đề nghị cấp giấy chứng nhận lần đầu, đối với thửa đất 176, tờ bản đồ số 30 (xã Ia Pếch cũ) được Sở TN&MT tỉnh Gia Lai phê duyệt năm 2024, ranh giới và diện tích thửa đất không đúng với bản đồ địa chính Văn phòng đăng kí đất đai- Chi nhánh Pleiku quản lý, sử dụng. Do vậy, phòng kinh tế xã từ chối giải quyết hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông L. Văn bản từ chối đã gửi cho ông L. vào ngày 5/12/2025.

Trụ sở UBND xã Gào, tỉnh Gia Lai

Tương tự, có trường hợp hộ ông Nguyễn Đình H., địa chỉ lô đất khu phố 6 thị trấn Ia Kha, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00199 QSDĐ/ 569/2000/QĐ-UB, cấp ngày 19/10/2000, diện tích sử dụng 21.477 m2. Mục đích sử dụng trồng cà phê. Thời hạn sử dụng đến 2050. Thửa đất này có diện tích chồng lấn với 5 hộ khác đã có sổ đỏ được cấp hợp pháp(!)

Sổ đỏ này, cùng với 5 sổ đỏ khác chồng lấn trên 1 thửa đất.

Hay như trường hợp của bà Phạm Thị B., địa chỉ thường trú và địa chỉ thửa đất tại làng Co Tong- xã Ia Pếch- huyện Ia Grai- tỉnh Gia Lai (cũ); tờ bản đồ số 6; cấp ngày 21/11/2007, diện tích 20.355m2; hình thức sử dụng riêng; mục đích sử dụng trồng cây lâu năm; thời hạn sử dụng đến 2057. Nguồn gốc đất: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất. Thửa đất này sai sót khi chồng lấn đến 7 hộ lân cận khác khi tất cả đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất(!)

Các trường hợp này, bà Nguyễn Thị Lâm- phó phòng kinh tế xã Gào cho biết, đã đề nghị Trung tâm phục vụ hành chính công xã Gào thu hồi giấy chứng nhận cấp lần đầu không đúng quy định của pháp luật do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện và cấp lại giấy chứng nhận sau khi thu hồi.



Trình UBND tỉnh Gia Lai xin chủ trương hỗ trợ

Về tình trạng có quá nhiều sổ đỏ chồng lấn diện tích cũng như không đúng hiện trạng, ông Nguyễn Đăng Quang- chủ tịch UBND xã Gào thông tin, xã Gào là đơn vị hành chính mới, được thành lập trên cơ sở hợp nhất diện tích tự nhiên và dân số 03 xã: xã Gào, xã Ia Kênh (thuộc thành phố Pleiku) và xã Ia Pếch (huyện Ia Grai). Tuy nhiên, chỉ riêng xã Ia Pếch, hồ sơ đo đạc biến động đất đai nhiều, các hồ sơ đa số được cấp Giấy chứng nhận từ 1996, 2000, 2002, 2007... độ chính xác thấp, sai lệch ranh giới và diện tích so với thực tế; ước tính có hơn 80% giấy chứng nhận đã cấp có sự sai lệch về ranh giới, diện tích. Có trường hợp chồng lấn giữa các thửa liền kề và không đúng hiện trạng vị trí thửa đất bản đồ hiện hành. Tình trạng này gây khó khăn trong quản lý và giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến quyền lợi của người dân.

Thêm nữa, dữ liệu bản đồ số chưa được chuẩn hóa, định dạng không thống nhất giữa các phần mềm (Microstation, Famis, hoặc các hệ GIS khác) chưa cập nhật đầy đủ, đồng bộ trên dữ liệu địa chính, diện tích đã đo đạc chưa bao phủ toàn địa bàn.

Xã cũng cho biết, trong các buổi tiếp xúc cử tri và tiếp công dân định kỳ, người dân xã Ia Pếch cũ nhiều lần bức xúc, kiến nghị cấp có thẩm quyền sớm có giải pháp xử lý dứt điểm tình trạng trên, kịp thời giải quyết các vướng mắc trong công tác quản lý hồ sơ, đơn thư kiến nghị về đất đai và ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người dân.

Trụ sở UBND huyện Ia Grai (cũ), nay là trụ sở xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai

Ông Nguyễn Đăng Quang cũng cho biết, UBND xã Gào đã có văn bản trình UBND tỉnh Gia Lai, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh xem xét, chỉ đạo hỗ trợ kinh phí, thiết bị kỹ thuật, nhân lực để UBND xã Gào thực hiện đo đạc lại toàn bộ quỹ đất xã Ia Pếch cũ. Đồng thời phối hợp Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai - Chi nhánh Pleiku thực hiện chỉnh lý biến động bản đồ địa chính và sổ mục kê đất đai làm cơ sở thu hồi và cấp đổi lại toàn bộ giấy chứng nhận đã cấp cho người sử dụng đất qua các thời kỳ mà có sự sai sót theo hiện trạng sử dụng đất nhằm khắc phục triệt để các vướng mắc, tồn tại tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương quản lý đất đai theo đúng quy định.