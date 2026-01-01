Mở vali cất trong két sắt ngân hàng hơn 100 năm, bất ngờ kho báu bên trong

Sau hơn 100 năm, chiếc vali bị lãng quên trong két sắt ngân hàng ở Canada được mở ra. Bên trong vali chứa những báu vật quý giá của triều đại Habsburg.

Một chiếc vali bị lãng quên trong két sắt ngân hàng ở Canada đã được mở ra sau hơn 100 năm. Nhiều người bất ngờ khi biết được bên trong vali có chứa đựng những viên ngọc quý và báu vật hoàng gia nổi tiếng được cho là đã thất lạc vĩnh viễn. Đây là bộ sưu tập trang sức riêng của hoàng tộc Habsburg. Trong số này, báu vật quý giá nhất là viên kim cương màu vàng nhạt có tên Florentine.

Chiếc vali này từng thuộc về Hoàng hậu Zita - vợ Hoàng đế Karl I của Đế chế Áo-Hungary. Bà đã mang theo chiếc vali chứa những báu vật quý giá của dòng họ Habsburg trong suốt thời gian gia đình hoàng tộc di tản sang Bắc Mỹ để tránh chiến sự. Zita là hoàng hậu cuối cùng của Đế chế Áo-Hungary.

Với sự giúp đỡ của Chính phủ Mỹ, gia đình hoàng tộc định cư tại tỉnh bang Quebec của Canada. Vào năm 1953, Hoàng hậu Zita trở lại châu Âu nhưng để lại toàn bộ trang sức trong két của ngân hàng Quebec. Bà qua đời tại Thụy Sĩ năm 1989, hưởng thọ 96 tuổi.

Ảnh: Earth.com.

Ông Karl von Habsburg-Lothringen, 64 tuổi và là cháu nội của Hoàng đế Karl I cho biết bí mật về chiếc vali trên được giữ kín hàng thập kỷ theo di nguyện của Hoàng hậu Zita.

Bà Zita tiết lộ với người thân nơi để chiếc vali và yêu cầu họ giữ bí mật cho đến 100 năm kể từ khi Hoàng đế Karl qua đời vào năm 1922. Theo đó, các thế hệ trong gia đình giữ bí mật trong nhiều năm trước khi mở chiếc vali theo dặn dò của Hoàng hậu Zita.

Theo kế hoạch, viên kim cương Florentine - biểu tượng của quyền lực và huyền thoại hoàng gia châu Âu - sẽ được trưng bày tại một bảo tàng ở Canada vào năm 2026.