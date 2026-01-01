Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Yêu cầu truyền hình K+ giải trình việc ngừng dịch vụ từ ngày 1/1

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia (Bộ Công Thương) yêu cầu chủ thương hiệu truyền hình trả tiền K+ giải trình về việc ngừng dịch vụ từ ngày 1/1.

Thiên Tuấn

Thông tin từ Ủy ban Cạnh tranh quốc gia (Bộ Công Thương) cho biết, thời gian qua, cơ quan này ghi nhận việc Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam dừng cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền dưới thương hiệu K+ kể từ ngày 1/1. Đây là một quyết định tác động trực tiếp đến rất nhiều người tiêu dùng đang sử dụng dịch vụ này.

logo-k-moi.png

Theo đó, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia cho biết ngày 29/12/2025 đã có văn bản đề nghị công ty thực hiện một số nội dung.

Cụ thể, đề nghị công ty giải trình về việc dừng cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền dưới thương hiệu K+ nêu trên; thực hiện đầy đủ, chính xác, bảo đảm tính minh bạch, thuận tiện trong quá trình cung cấp thông tin, hướng dẫn người tiêu dùng khi thực hiện việc hoàn tiền.

Đồng thời cơ quan quản lý cũng yêu cầu công ty bảo đảm thực hiện đầy đủ, chính xác trách nhiệm trong việc cung cấp dịch vụ không đúng nội dung đã đăng ký, thông báo, công bố, niêm yết, quảng cáo, giới thiệu, giao kết, cam kết theo quy định.

Trên cơ sở yêu cầu, công ty đang trong quá trình hoàn thiện thông tin, phục vụ cho việc báo cáo, giải trình tới Ủy ban Cạnh tranh quốc gia.

Để nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, cơ quan này thông tin, hướng dẫn người tiêu dùng lưu ý thực hiện việc hoàn tiền, cụ thể: Thuê bao là người tiêu dùng đã trả phí và còn hạn sử dụng dịch vụ sau ngày 31/12/2025. Người tiêu dùng truy cập trực tiếp vào website: https://hoantien.kplus.vn và thực hiện theo hướng dẫn trên website để thực hiện yêu cầu hoàn tiền.

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia cho biết tiếp tục tổng hợp, đánh giá các thông tin, tài liệu liên quan đến vụ việc để bảo đảm quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.

Trước đó, dịch vụ truyền hình trả tiền K+ thuộc Công ty Truyền hình số vệ tinh Việt Nam (VSTV) đã công bố ngừng dịch vụ từ ngày 1/1.

#K+ #ngoại hạng anh #bóng đá #dừng phát sóng #bản quyền #canh tranh

Bài liên quan

Xã hội

Từ hôm nay, hộ kinh doanh có doanh thu 500 triệu đồng/năm mới tính thuế

Từ ngày 1/1/2026, ngưỡng doanh thu tính thuế của hộ kinh doanh chính thức tăng gấp 5 lần so với trước đó.

Từ năm 2026, loạt thay đổi lớn về thuế thu nhập cá nhân, thuế kinh doanh, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế môi trường và các ưu đãi thuế, ảnh hưởng trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp.

BỎ THUẾ KHOÁN, CHUYỂN SANG KÊ KHAI THUẾ

Xem chi tiết

Xã hội

Hà Nội lên kế hoạch giải tỏa toàn bộ 'chợ cóc'

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu triển khai các giải pháp xử lý “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn.

Theo đó, đến hết năm 2026, Thành phố Hà Nội phấn đấu giải tỏa 100% các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát thuộc nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3; năm 2027 giải tỏa toàn bộ các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát đảm bảo tinh thần “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ sản phẩm).

Bên cạnh việc giải tỏa, Thành phố sẽ bố trí mặt bằng cho các tiểu thương tại các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát bị giải tỏa vào kinh doanh tại chợ đúng quy định gắn với công tác đầu tư xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp chợ theo chỉ tiêu tại kế hoạch phát triển và quản lý chợ trên địa bàn Thành phố năm 2026 và giai đoạn 2026-2030.

Xem chi tiết

Xã hội

Cựu nữ nhân viên Công ty Synnex FPT bị truy nã vì chiếm đoạt tài sản

Cung Kiều My là nhân viên kinh doanh Công ty TNHH phân phối Synnex FPT. Quá trình làm việc, đối tượng đã lập đơn hàng chiếm đoạt máy tính của công ty.

Ngày 18/12, Công an TP Hà Nội cho biết đang truy nã đối tượng Cung Kiều My (SN 1986; trú tại: TT Đài tiếng nói Việt Nam, 194 Giải Phóng, phường Phương Liệt, TP Hà Nội) về tội Tham ô tài sản.

4.jpg
Đối tượng Cung Kiều My và quyết định truy nã.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Tuyên án 17 năm tù với Lê Trung Khoa

Tuyên án 17 năm tù với Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị tuyên án về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Tuyên án 17 năm tù với Lê Trung Khoa

Tuyên án 17 năm tù với Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị tuyên án về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".