Hà Nội

Xã hội

Bắc Ninh chỉ đạo xử lý nghiêm các công trình xây dựng vi phạm môi trường

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành công văn về việc bảo đảm vệ sinh môi trường đối với các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Khánh Hoài

Trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đang tập trung đầu tư xây dựng nhiều công trình, dự án. Qua khảo sát và nắm bắt tình hình, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường tại nhiều dự án không đảm bảo; các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường không được thực hiện đầy đủ, các phương tiện vận chuyển vật liệu không được che chắn, vệ sinh trước khi ra khỏi công trường, mỏ vật liệu dẫn đến bụi bẩn, ô nhiễm gây bức xúc trong dư luận.

dji-0968.jpg
Vật liệu tại một trạm trộn bê tông ở Bắc Ninh.

Trước tình hình đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở ngành, địa phương nghiên cứu giải pháp xử lý triệt để tình trạng trên.

Đối với các chủ đầu tư, nhà đầu tư yêu cầu thực hiện nghiêm, đầy đủ các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường trong tổ chức thi công xây dựng công trình theo hồ sơ thiết kế và bao gồm: Lắp đặt hệ thống che chắn, lưới bao, tường tôn xung quanh khu vực thi công; bố trí vòi phun, hệ thống phun sương giảm bụi trong suốt quá trình thi công; bắt buộc bố trí khu vực rửa lốp xe, vệ sinh phương tiện trước khi ra khỏi công trường, tuyệt đối không để xe mang bùn đất ra đường; không tập kết vật liệu xây dựng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, phải che phủ kín khi vận chuyển… Đồng thời, công bố rộng rãi số điện thoại đường dây nóng trên các nền tảng, mạng xã hội để tiếp nhận thông tin phản ánh từ người dân, xã hội.

Thành lập các đoàn kiểm tra, kiểm tra liên ngành, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định (bao gồm cả trong và ngoài phạm vi công trường thi công); yêu cầu tạm dừng thi công nếu tiếp tục tái phạm.

Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về công tác môi trường, các phương tiện vận chuyển vật liệu không che phủ bạt, làm rơi vãi trên đường.

